俄勒岡州新的能源稅收抵免  助你家環保又省錢

（本報綜述）去年國會通過的降低通貨膨脹法案中，其中一項是幫助消費者將家庭的能源效率升級。同時，聯邦政府為應對氣候變化，亦投放前所未有龐大資金3690億美元，其中很大一部分將以稅收抵免的形式直接提供給消費者，以鼓勵民眾提升家庭的能源效率。

法案鼓勵美國民眾的「自綠行動」包括：

－利用清潔能源和電動汽車稅收抵免的家庭，每年將節省1000多美元

－為購買節能家電的家庭提供1萬4000美元的直接回扣，每年為家庭節省至少350美元。

750萬個家庭將能夠在屋頂上安裝太陽能板，並獲得30％稅收抵免，為家庭每年至少省下300美元能源費。

－購買新電動汽車有高達7500美元的稅收抵免，二手電動汽車也可減免4000美元，幫助家庭每年節省950美元汽油費。

對於希望將房屋升級的屋主來說，這實在是個好消息，但是由於抵稅項目和補貼金額也有不同，加上除了聯邦的補助外，州政府也有提供補助，那要將房屋的節能效率升級，應從何做起呢？

本州專協助民眾解決這方面問題的俄勒岡能源信托（Energy Trust of Oregon）的專家表示：目前是消費者升級家中能源效率的最佳時候，因為現時幫助民眾節省能源和省錢的資源非常豐富，建議感興趣的人士先找一個專業人士來評估家中的能源效率。由於每項升級均有約30%的抵稅，但每項的補貼額都有限制，所以消費者應計劃一下自家的節能升級工程，如何做才可盡用政府的補助。畢竟要全屋升級，並不是一年半載的工程，可能是5年，甚至是10多年。

俄勒岡能源信託的專家建議，民眾首先要做的是增加房屋的隔熱層，第二是改用熱泵（Heat Pump），第三是更換門窗。

增加加隔熱層最高可獲$1200抵稅，改用熱泵系統最高可獲$2000抵稅，更換門窗，熱水器和天然氣爐，每項最高可獲$600抵稅，而這抵稅額是每年都有的。為了盡用抵稅額，舉例：更換門窗工程，可以分多年進行，這樣每年均可領到最高的$600抵稅額。

有人問為什麼為了拿到這些抵稅額而花費一大筆呢？專家話：好處是幫助你節省能源開支，改善家中的空氣質量，從而使家居更舒適更健康。最後，當然是對氣候改變有好處。

要了解更多，讀者可瀏覽Energy Trust of Oregon的網頁https://www.energytrust.org/，該組織將派員在本週六在俄勒岡會議中心舉行的『金兔歡躍迎新春』活動上設攤位，歡迎觀眾到場親自查詢。