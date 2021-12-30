俄勒岡州新冠確診病例每周增25%

（本報綜述）美國公布「新冠疫情」報告，全美星期一（12月27日）超過50萬確診病例，是新冠疫情在美肆虐以來，最高的確診紀錄。而俄勒岡州當天報告有1,900宗，比起上星期單日新增數字保持1,000左右，顯示本州的疫情與全國情況吻合。

感染omicron的病例全國飆升，俄勒岡州現在也朝著這方向走，但速度明顯較慢。州衛生局表示，儘管在過去一星期，本州的新冠檢測總數下降了15%，但確診病例卻增加了25%。在全美，新感染人數每周增加 61%，而檢測卻減少了24%。

在俄勒岡州，由12月21日至27日的一星期，新增確診共有6,987宗，比對上7天的數字增加了25%。於是聖誕長周末，有一些縣沒有向州衛生局提交報告，所以最新的確診數字幾乎可以肯定是低估了。更重要的是，越來越多的人在假期旅行和聚會前後使用商店購買的家庭測試來自我檢查病，這些陽性檢測結果是州衛生局無法追踪的。

本州州民檢測結果呈陽性的百分比從一周前的5% 上升至9%。

當大多數人都在說感染omicron的症狀比感染delta更輕微，並且確診者大多是完全接種疫苗的人群時，專家卻認為，對他們來說最重要的是經歷重症的人數和死亡的可能性。而在這方面，本州的住院患者人數自周四以來增加了42 名，到周一共有381 名確診者需住院。

根據俄勒岡醫科大學（OHSU）上周最新的預測，到2 月初，omicron在本州造成的疫情將達到高峰，住院患者超過1,200 名，略高於9 月1日創下的記錄。並預測，如州民不採取防預措施，住院患者更會高達1,700 名。

州衛生局的副州流行病學家珍妮說，最新的數字是一個“嚴厲的提醒”，我們與新冠病毒及其變種的鬥爭尚未結束，但居民可以通過接種疫苗和加強劑，戴口罩和保持社交距離來保護自己和他人。

珍妮在州衛生局一份聲明內說：今天有關疫情數據的報告表明，在過去幾周一直向州民發出的警告將成為事實：Omicron將成為本州的主要變種病毒，並可能推高病例和住院人數。

聯邦政府相信omicron已經佔據主導地位是主要的病毒。CDC估計，截至12 月18 日，omicron已佔俄勒岡州、華盛頓州、愛達荷州和阿拉斯加州四州93%的新冠病例。但截至12 月21 日，俄勒岡州衛生局只知道本州有13 宗被確認為omicron的病例。

在周一的報告中，本州由上周四至周日的四天時間內，一共有3,585宗新增確診病例，和25宗新增死亡病例。周一（27日）的新增確診病例有1,900宗，8人死亡；周二（28日）的新增確診病例有2,331宗，9人死亡。

截到周二，本州累計的確診病例有418,333宗，累計死亡人數有5,640。