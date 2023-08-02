俄勒岡州擴大不清醒駕駛罪法例

（本報綜述）一直以來，俄勒岡的“不清醒駕駛罪”（DUII）與其他州比較，刑罰十分寬鬆。州議會已通過2316法案，望與其他46個州看齊，不論受任何藥物影響，均會被起訴。法案現只等待科泰克州長簽暑落實。

目前，俄勒岡州將不清醒駕駛詮釋為：“被酒精、吸入劑、迷幻藥、大麻、麻醉品及其他影響精神狀態的物質導致不清醒”。至於其他醫療類藥物則不受這法案影響。

由俄勒岡檢察官協會提出的2316法案法案，將修補一項法律漏洞。讓許多玩弄規則的人不再得逞。估計會影響近25000州民。據調查，許多人在服下迷幻劑的同時、服用醫療藥物。如此一來，在檢測時，便難以分清‘不清醒’究竟是由迷幻劑、酒精等造成，抑或只是正常藥物。因此在這類案件中，分辨出司機“不清醒”與否，幾乎不可能。如此，犯罪者就不會面臨‘不清醒駕駛罪’的處罰。

有醫療專家稱，如果濫用醫療藥物，導致不清醒，就難以被檢測——那麼處罰便會輕很多。但新法實施後，處罰則會公平許多。

‘反對醉駕協會’的會長稱：“是時候讓俄勒岡做出改變了，我們已經落後其他州太多。我們需要讓大眾認識到，胡亂服用藥物會導致嚴重後果。這種後果會波及到他人，死亡是不可逆轉的。”

自2013年起，這例法案便以四種不同形式出現，然而皆以失敗告終。反對人士得到‘刑事辯護律師協會’

‘俄勒岡卡車協會’大力支持。他們辯道：“我們到底在主持公道，還是禁錮藥物食用權？難道以後連胃酸咀嚼片都不能服用嗎？”

2316法案在2023年的新更版本，比以前寬容，給予了司機合理食用藥物的自由。只要不濫用，處方藥和非處方藥都可以服用後駕駛。而正常服用後，對藥物有過激反應，那也不算違反‘不清醒駕駛’條規。

刑事辯護律師協會發言人布朗寧稱，他們對這條法案仍有異議。

“苯海拉明是一種很常見的藥物，如果將藥物影響列為違反‘不清醒駕駛罪’的條件之一，那麼許多人都會遭受不公。我們擔心這會侵犯病人使用藥物的權利。”

不清醒駕駛罪自5月18日以來備受關注，起因是一輛小型卡車魯莽撞死七位農夫。而該事故的司機，已確認受麻醉品影響。

6月25日，一名司機在警察的追捕中撞死一名40歲女人，並撞傷她的丈夫。幾天後面臨殺人罪、不清醒駕駛罪和輕率駕駛罪。兩個星期後，又有一名司機撞死一名年僅11歲的小男孩。該司機超速80，面臨著等同上一位司機的罪行和處罰。7月16日，一名年輕的圖書管理員在車站旁被撞死，司機同樣面臨不清醒駕駛罪——這些事故都指向一件事：不清醒駕駛有極大危害。

目前，暫不清楚這些司機受到何種藥物影響，他們的罪行也不會面臨新法案的製裁。因為法案最早生效期將會是來年1月。