俄勒岡州推出電子疫苗卡

(本報綜述)州衛生局談論多時，耗資245萬元創建的電子疫苗卡系統，終於在周一面世，根據衛生局的數字，截止周二早上8時，已有1,425人注冊。

州衛生局發言人歐文斯說：“『我的電子疫苗卡』（My Electronic Vaccine Card）為所有人提供了一種既公平又方便的方式來保存他們重要的健康記錄”。

歐文斯說，俄勒岡州與華盛頓和加州密切合作開發這個應用程序，他說該應用程序有13種語言版本。 歐文斯說，華州和加州的電子疫苗卡採用率非常高，而根據2月份華盛頓的新聞，其系統已發出了100萬個二維碼。

俄勒岡州的企業，包括酒吧、餐館、電影院和活動場所，可能需要顧客展示疫苗接種證明才能進場，而至目前為止，他們主要是看存在顧客手機中的疫苗卡照片或是原來的疫苗卡。

州衛生局這個應用程序為州民提供另一證明選擇，只要民眾登記注冊，就可獲得一個二維碼，這些企業掃一下該二維碼，就能顯示出持有人的姓名、出生日期、接種疫苗的時間以及接種的疫苗等資訊。但這二維碼不適用於在俄勒岡州以外接種過疫苗的人。

民眾要獲取二維（QR）碼，首先要訪問myelectronicvaccinecard.oregon.gov，填寫姓名、出生日期以及他們在接種疫苗時提供的電子郵件或電話號碼。一旦衛生局在全州的疫苗接種記錄中確認此人，該機構就會向他們發送一個帶有QR碼的鏈接，然後將其作為照片、數字錢包或PDF文件存儲在手機上或打印在紙上。如果州政府不能核實他們的疫苗接種狀態，則要填寫洲衛生局的表格求助。

反過來，企業可以通過不同的應用程序掃描二維碼，例如SMART Health Card 二維碼，據該公司稱，該應用程序不存儲用戶信息。

二維碼系統不是強制性的，民眾可自由選擇注冊與否，而這電子形式亦不太可能取代現時企業接受疫苗接種證明方法。