俄勒岡州推出全新鯊魚主題車牌 

(本報綜述)近日，俄勒岡州推出了一款全新的「活力海洋」特別版車牌，設計上展現了俄勒岡州海域常見的三種鯊魚：鮭鯊、藍鯊和長尾鯊。這款車牌象徵著勇敢、堅韌與適應力，讓駕駛者能在行駛間傳遞對海洋生態的關注。

此特別版車牌的銷售收益將用於支持俄勒岡州立大學（OSU）旗下的「大魚實驗室」。該實驗室成立於2019年，位於紐波特的哈特菲爾德海洋科學中心，致力於研究鯊魚在沿海生態系統中的重要性，並推動相關教育與培訓計畫。

目前，俄勒岡州立大學正在推動車牌預售，售價為40美元，其中35美元將直接用於鯊魚研究。根據俄勒岡州機動車管理局（DMV）的規定，該車牌需達到3,000張預售門檻後，才能正式生產並上市。

俄勒岡州立大學助理教授、大魚實驗室創辦人泰勒·查普爾表示，鯊魚並非好萊塢電影中描繪的「冷血殺手」，而是維持海洋生態平衡的關鍵掠食者。然而，牠們目前正面臨過度捕撈、棲息地喪失、氣候變遷與污染等威脅。

「活力海洋」車牌是OSU推出的最新一款生態保育主題車牌，繼2019年灰鯨車牌和2023年蜜蜂車牌後，再次透過車牌銷售推動環境保護工作。想要為海洋生態盡一份心力的駕駛者，現在可以參與預購，讓愛車擁有獨特的鯊魚標誌，同時支持海洋保育研究。