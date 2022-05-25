俄勒岡州扣押納稅人過百萬元退稅 以支付納稅人所欠的罰單和法庭費用

（本報綜述）每年，俄勒岡州稅務局會代表十多個州部門和地方政府，透過扣押納稅人的退稅款，收回近2700萬美元的欠債。其中以俄勒岡州司法部門(OJD)所收取的是最多，每年收取近800 萬元的拖欠罰款和費用。

本地電視台 的一項調查發現，一項鮮為人知的計劃允許州政府扣押數以萬計州納稅人的州稅退稅，以收取納稅人未償還的舊債務，包括停車罰單或法庭費用等。

調查顯示這計劃對貧困和少數族裔社區的影響不成比例。

根據人口普查局的數據，從2019 年到2021 年，代表州法院在麥魯瑪縣截獲的大約61%退稅，是針對收入低於縣政府的家庭總收入中位數71,425 元的郵編區居民。

在麥魯瑪縣所扣押的退稅中，大約有三分之一主要來自五個郵政編碼，包括Centennial、Outer Southeast、Wilkes/East Portland、Lents和Gresham——在這些郵區的居民，其收入中位數屬最低，並以非白人人口最多。

劉易斯和克拉克（Lewis and Clark）法學教授兼刑事司法改革診所主任卡普蘭指出，這幾乎像是特別為這些人口而設的一樣，要他們繼續陷於貧困中，不能有進步。

在3月，安德烈收到一封來自州政府的信，說他的大部分退稅將被用來償還他在2005年收到的兩張罰單，當時他因為沒有買票乘搭巴士。安德烈解釋，當年他正經歷無家可歸。他已忘記了有這樣的罰單，也不記得收過任何付款通知。法庭記錄顯示，安德烈的賬目在收債機構之間來來回回。目前尚不清楚是否有負責的人員曾通過電話或郵件聯繫過安德烈。

儘管安德烈克服困境，找到了一份重建卡車頭的工作、買了一輛二手車和入住一間新的柏文，但州政府仍不斷地追討舊債。他被扣押314元，幾乎是他退稅的三分之一，以償還他近20 年前收到的TriMet 罰單。

卡普蘭說：“如果人們沒得到全額薪金，又或沒有得到全額退稅，他們會出現困難，甚至會進一步陷入無法擺脫的困境。

未付的停車罰單、法院罰款和其它費用，經常在私人收債公司和法院之間來來回回，然後才被扣押退稅。在俄勒岡州，未償還的債是可追索到20 年前的。

另一位波特蘭居民鮑姆在3 月份收到俄勒岡州稅務局的一封信，提醒他在2008 年和2009年因三張未付款的停車罰單，總供欠下數百元，這讓他感到震驚。

他說：“這是14 年前的事了！”， “這是沒有意義的。”

鮑姆說，他不記得十多年前在波特蘭市中心收過罰單，也不記得有收過任何付款通知。

鮑姆並不知道，這些未付的罰單加上法庭徵收的費用後，數目大增。例如，在2008年發出的一將停車違規罰單，已從最初的50元增加到前的254 元。

鮑姆指，3月收到州政府的警告信，要他立即支付數百元罰款，否則會被扣押退稅。

鮑姆說：“接到威脅式的通知，絕不是一件有趣的事。”最後，他採用了分期付款的方式，每月償還73元，以避免退稅金被扣押。

鮑姆解釋說：“我可以付錢，但現在我必須決定這是否會影響我其它的開支，比如為我的汽車加油”。

倡導者認為，低收入個人和家庭依靠年度退稅作為財務上的安全網。

根據稅務部門的記錄，去年，估計有68,000名州民沒有收到全數退稅，因為被州政府扣押來償還債務。與此同時，州家經濟學家卻宣佈有巨額的盈餘。

在俄勒岡州，債務人可以選擇分期付款來償還罰款，但如果他們忘記付款或拖欠債務，他們的州退稅可能會被沒收。政府收到與交通和停車違規有關的罰款，會由開罰單的部門和州政府分攤。

據報導，麥魯瑪縣法院的賬面數字，共有3.95億元的未償法庭債務，而且餘額每年都在增長。2021年，法院透過扣押退稅追回了其中的一小部分——大約100 萬元的未償債務。

卡普蘭說：“政府花了很多錢去追討這些欠款”，他認為該系統過於重手且無效率。

追收法庭罰款和費用的真實成本很難衡量——無論是在財務方面，還是在欠債者的負擔方面。

俄勒岡州首席大法官和司法部門承認法院罰款和收費是一個應該解決的問題。

司法部的2020-21年戰略計劃中提到：“我們將繼續研究罰款和費用的影響，制定最佳做法，並採取積極措施確保它們不會造成不必要的障礙或不成比例的結果。”

司法部門表示，他們已與州立法機構合作，在其職權範圍內幫助減輕罰款和費用的影響。

在過去幾年中，法院已取消了因未付罰款而暫停駕駛執照的做法，在大流行期間暫停追收欠款，以及提供付款計劃並拖長發送至收債公司的時間。

刑事司法改革倡導者認為，應該有如大赦計劃——讓未付罰單的人有機會支付票款餘額，而無需支付累積的罰金。此外，一些司法管轄區已想出了強制性的訴訟時效，其中罰單可以在一段時間後被駁回並被視為無法收回。

倡導者認為，扣押退稅特別有傷害，因為這對低收入居民無法提供保護。

卡普蘭解釋說：“重要的是要知道有部分人是永遠無法付款的。” “我們需要有更好的方法來處理它。”