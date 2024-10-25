俄勒岡州所有公校都提供免費早午兩餐？州議員新提案！

(本報綜述)為了確保所有俄勒岡州的學生都能在學校享用免費餐點，兒童健康倡導者和州議員正致力於擴展州內的學校餐點計劃。這一擴展計劃將覆蓋尚未參與該計劃的學校，為更多學生提供免費的早餐和午餐服務。

目前，俄勒岡州約94%的公立學校，也就是近1,200所學校已經參與了「全體學生免費餐點」計劃，無論家庭收入如何，都為學生提供免費早餐和午餐餐點。然而，出於種種原因仍有65所學校未參與這一計劃。

為了縮小這一差距，州眾議員寇特妮·尼龍（Courtney Neron）和州眾議院多數黨領袖班·鮑曼（Ben Bowman）計劃於2025年提交一項法案，推動這些學校加入免費早餐午餐計劃。

10月16日，立法者與反飢餓倡導者在Tigard的Durham小學召開了一場支持該立法的集會。支持者表示，為俄勒岡州54萬多名公立學校學生提供免費餐點，不僅有助於學生健康，還能提高學業表現。

「多年來，我見證了飢餓對學生的影響，」尼龍說道。她曾是泰格德高中的世界語言教師，現任眾議院教育委員會主席。「飢餓會導致疲憊和壓力，我記得許多高中生寧願不吃午餐，也不願因排隊領取免費或減價午餐而感到羞愧。當我們消除這些污名，並讓學生有機會共同享用早餐和午餐時，不僅有助於建立社區，也能明顯改善學業成績。」

目前，免費餐點的成本由州政府和聯邦政府共同承擔。美國農業部（USDA）提供配套資金，估計每州政府支出1美元，聯邦政府將提供超過3美元的補助。

俄勒岡州教育部估計，擴展這一面嚮全體學生的餐點計劃的成本約為每年6,200萬美元，與現有的學校餐點開支相當。這項計劃有望獲得超過4億美元的聯邦配套資金。