俄勒岡州成癮問題排名全國第二　治療卻排名最後

（本報綜述）根據最新的聯邦數據，俄勒岡州在成癮方面排名全國第二，但在治療方面卻排名倒數第二。

2020年全國藥物使用和健康調查顯示，當年俄勒岡州的表現甚至比2019年的表現還要糟糕，2019年本州在成癮方面排名第四，在獲得治療方面排第47。

根據這份全國調查，2020年在俄勒岡州，12歲及以上的居民中有18.22%患有酒精和/或藥物使用障礙。調查還顯示，有18.08%的居民因酗酒或吸毒需要在設施內接受治療，但他們並沒有得到需要的護理。

俄勒岡州濫用藥物嚴重，其中冰毒是第一名，第二是大麻，可卡因排第七，海洛因排第十。而本州一直以來，未能為治療床位提供長期、充足的資金；相反卻在社區投放資金在一些短期的試點計劃。OnTrack Rogue Valley成癮治療組織的執行董事爾科特說：”服用過量和死亡風險最高的人士，在取得社區支援服務前，他們需要的是最高水平的護理。”

她指出俄勒岡州的住院治療項目一個接一個地關閉。因為政府支付的數目極低，OnTrack的住院治療項目已出現赤字，整個項目單靠門診收費、捐款和贈款來資助。每個門診客戶成本較低，但有些人需要住院計劃所提供的高強度護理。

爾科特又說“俄勒岡州多年來的決策為高水平的護理設置了障礙。對於未能成功透過門診戒毒的人，他們一是被迫濫用醫院的服務，一是流浪在街頭。

俄勒岡州

住院治療的需求非常高。沃爾科特說，OnTrack一個擁有24張床位協助成癮媽媽們的媽媽計劃，其等候名單有49人；另一個只有10張床位的爸爸計劃，等候名單有41人；而一個有16張床位的康復中心，等候名單有96人。由於有人確診新冠病毒，在人手短缺下OnTrack不得不凍結接收新入院的人士，但他們歡迎成癮的人多多利用他們的門診服務。

自新冠疫情開始以來，本州成癮治療的成人床位已不見了40%，至於青少年的床位亦失去了60%。

Oregon Recovers是一個全州康復者的聯盟，成員包括康復者的朋友和家人。他們的執行董事馬歇爾表示，看到本州在成癮治療方面倒退到最後，簡直是令人心碎。他指出，多年來，在俄勒岡州當成癮者，就要面對巨大的治療障礙，這是眾所周知的。

馬歇爾再指，俄勒岡州早在2020年已有一個成癮康復的計劃，但州政府始終未有實行，這計劃分4個部份：預防、干預、治療和康復後的支援。

根據經濟分析公司ECONorthwest 2021年報告，民眾的過度飲酒已為俄勒岡州造成了48億元的損失，這包括勞動生產、犯罪、車禍、醫療保健和社會服務支出等。

要注意的是，這份報告的數據是來自2019年的，而在疫情大流行的時期，飲酒的人更多。在2020年，本州12歲及以上的居民中有12.34%患有酒精使用障礙。

調查顯示，俄勒岡州在非法藥物使用障礙方面排名第一，2020年 12歲及以上的人，有9.04% 一直與毒癮博鬥。

調查發現，許多俄勒岡人不了解酗酒

心理和身體健康風險，他們甚至認為吸毒並沒有風險。

販運和吸食海洛因是非法的，由於沒有規定的劑量，使用者可能隨時因吸食過量而死亡。根據聯邦的數據，販運毒品的人一直在向海洛因、甲基苯丙胺、可卡因和假冒止痛藥添加強效、致命的芬太尼。在截至2021 年4 月的12 個月期間，已造成了全美創紀錄的100,306 人死亡。

俄勒岡州選民於2020 年通過了極受爭議的110題案，從2021年開始，基本上將持有少量海洛因、冰毒和可卡因等毒品合法化，被捕人士只會被罰100 元，而不會被逮捕。

馬歇爾說，刑事司法系統不再干預民眾吸毒。他說：“110題案的論點是將人們從刑事司法系統中轉移到醫療系統中。 這絕對是正確的做法。 但目前的問題是110題案讓人們脫離刑事司法系統，但進不了醫療系統。”

110號題案將俄勒岡州數億元的大麻稅收從學校和其他需求範疇轉移到支援性服務，如住房和為成癮者提供解毒藥物。馬歇爾指出，這些支援性服務是極之需要的，但成癮治療也同樣的需要。而俄勒岡州沒有用這些大麻稅收來資助成癮治療，原因是大麻在聯邦政府中是非法的，俄勒岡州擔心使用大麻錢進行治療，可能會導致本州失去聯邦的成癮治療和醫療保健資金。

馬歇爾是反對110號題案的，他說在宣傳時，贊成者將這題案包裝成一個解決成癮問題的好方法，但實際上這題案並沒有這作用。他指出，目前很多醫療機構和診所均抱著「與我無關」的態度，叫成癮者到治療機構尋求幫助。他認為俄勒岡州應投放更多資金在陪訓醫護人員，讓更多人手能在診所和急症室應付成癮的患者。

他又指出，在治療後的首5年是非常重要的，如能加強這段時期的支援服務，成癮者的復發率可減至15%。

本州首席法醫官赫斯特在本月的立法會中作證時說，從2019年到2020年，俄勒岡州與酒精相關的死亡人數增加了73%，服用過量藥物至死的增加了39%。2021年前六個月的初步數據顯示，大流行第二年與成癮相關的死亡人數將超過第一年。

馬歇爾說“如果我們投資在有效的方法，那麼幾乎所有這些死亡都是可以預防的，”馬歇爾說。