俄勒岡州庫房再水浸 收入較預期多出9億元

（本報綜述）根據俄勒岡州立法稅收辦公室上周發布的一份報告，本州的個人所得稅收入比最初預期的多出9.642 億元。

布朗州長表示，有這樣一筆額外的收入，是俄勒岡州的關鍵時刻。州長說：“今年我們獲得了這個一次性的意外收穫，讓我們有機會大膽地進行大筆的投資，幫助工薪家庭和企業蓬勃發展。我們不能錯過這一刻。”

參議院財政和收入委員會上周開會討論本州的收入預測。會後幾位立人員分享了他們如何花費這筆錢的想法。他們中有許多人均詳細說明了他們對本州缺乏可負擔住房的擔憂，因為這問題加劇了露宿者的危機。

眾議院議長雷菲爾德(Dan Rayfield)說：“我們需要盡我們所能，降低辛勤工作的俄勒岡人的生活成本，特別是需要負擔得起的住房的個人和家庭。”

俄勒岡州經濟分析辦公室（OEA）指出，房屋供應短缺已嚴重影響到可負擔的住房，甚至到了一房難求的地步。再加上有數據顯示，本州在過去幾十年裡，少建近11萬個住房單位。

眾議院多數黨領袖朱莉法赫也同意，並認為立法會應透過直接將資金用於可負擔住房、兒童保育和醫療保健來降低生活成本。

俄勒岡州民在面對可負擔住房問題的同時，也要面對不斷上升的罪案率。

參議院共和黨領袖蒂姆·克諾普（Tim Knopp）說：“犯罪率正在上升，但州長卻不斷在釋放囚犯，再加上目前立法會正在通過幾項法案，這都會令社區更加危險。我們必須投資在公共安全。”

州參議院共和黨人正在尋求通過額外資金來應對不斷上升的犯罪率。共和黨議員希望向州警撥款6000萬元，以便他們可以幫助地方執法部門。

這份報告還顯示企業的稅收亦較預測多出了6.338 億元，官員表示，這可能會用於2023 年至2025 年的K-12 教育。