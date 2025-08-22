俄勒岡州對特朗普政府提起第37起訴訟

（本報綜述）距離特朗普總統展開第二任期還不到八個月，俄勒岡州已經第37次將聯邦政府告上法庭。最新一起訴訟在在8月18日提起，州政府加入多州聯合訴訟，挑戰特朗普政府的新政策。特朗普的這項新政策規定，如果州政府不願意配合聯邦移民局抓捕無證移民，聯邦就要切斷用來幫助犯罪受害者的補助金。

俄勒岡州總檢察長丹·雷菲爾德表示，這樣的做法等於把犯罪受害者的利益當作政治籌碼，不僅不公平，也可能違憲。

在短短數月內，俄勒岡州平均每月提起五起訴訟，速度幾乎是特朗普2017年首任期初期的六倍。州總檢察長強調，凡是侵犯居民權益或挑戰州價值觀的政策，他們都會應訴。州總檢察長特別顧問達斯汀·比勒直言：「如果他們繼續鑽法律的空子，我們就會繼續起訴。」

自1月20日特朗普再次上任以來，俄勒岡州平均每月提起五起訴訟，速度遠高於2017年特朗普首任期的初期。訴訟內容包括：質疑特朗普濫用關稅權力、反對限制計劃生育聯盟（Planned Parenthood）的資金、阻止聯邦分享俄勒岡居民的醫療補助（Medicaid）資料給移民執法單位，以及反對要求各州交出食品補助領取者的個人資訊。

俄勒岡州針對特朗普政府的第一起訴訟發生在1月21日，也就是特朗普簽署撤銷「出生公民權」行政令的翌日。州總檢察長特別顧問比勒說，這案子是「毫不猶豫就要告的」，因為憲法已明確規定美國公民身份的權利。

俄勒岡州並不是單打獨鬥，而是與20多個民主黨主導的州份以及華盛頓特區結盟，每天共享訊息、共同應對。比勒表示，雖然訴訟需要花費，但過去幾年的法律行動已經為俄勒岡州保住超過33億美元的聯邦資金，「這筆花費對比帶來的收益，幾乎可以忽略不計」。

前總檢察長艾倫·羅森布倫（Ellen Rosenblum）則回憶，在特朗普第一任期結束時，俄勒岡州已經提起50起訴訟，其中包括挑戰「穆斯林旅行禁令」、保護醫師提供墮胎轉介權利，以及維護「追夢者」（DACA）合法工作的資格。她說：「這些訴訟幾乎都取得了不同程度的勝利。」不過，她也指出，如今法律環境更為艱難，美國最高法院近年多項裁決改變了權力平衡，使州政府的挑戰更難成功。

根據美聯社統計，自特朗普今年1月20日再度就任以來，全國範圍內至少已有274起訴訟針對其政府提起。比勒表示，即使面對更加保守的法院環境，「什麼都不做不是選項，我們仍需為俄勒岡居民的權益與價值觀奮戰。」