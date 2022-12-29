俄勒岡州將於2035年前禁銷汽油動力車輛



（本報綜述）俄勒岡州環境質量部週一批准了一項規定，2035年前在俄勒岡州禁止銷售新的汽油動力車輛。

據《俄勒岡生活報》報道，俄勒岡州計劃到2035年減少50%的大氣污染排放，到2050年減少到90%，運輸業佔俄勒岡州溫室氣體排放量近40%。

該規定基於加利福尼亞州8月份通過的車輛排放標準。 該標準要求汽車製造商銷售一定比例的零排放汽車——電動汽車、插電式混合動力電動汽車和氫燃料電池汽車——作為其總銷售額的一部分，從2026 年的35% 增加到 2035年的100%。

該規定允許混合動力汽車的銷售，因該種車輛主要依靠電力運行，也可以依靠天然氣運行。 規定並不影響已經上路的汽車，二手汽油動力汽車將繼續在該州銷售。

新規定還要求製造商增加低收入家庭和有色人種獲得負擔得起的零排放汽車的機會。 鼓勵製造商向社區汽車共享計劃出售電動汽車，生產成本更低的零排放汽車，並將二手電動汽車引導給參與低收入援助計劃的經銷商。

新要求還將幫助俄勒岡州實現其立法機構於2019 年通過的目標，即到 2035 年每年銷售的新車中至少有 90% 實現零排放。這些目標沒有產生任何後果，而新通過的規定包括對製造商不合規的處罰。

「通過為製造商、電動汽車充電供應商和公用事業創造監管可靠性，它為俄勒岡州零排放乘用車和卡車的未來開闢了一條全新的道路，」環境質量部高級空氣質量規劃師雷切爾·阪田說。「環境質量委員會收到了700多條關於該規則的評論，其中500條表示支持。」

在公眾意見徵詢期間，公開反對該規定的部分俄勒岡人提到了電動汽車的費用和缺乏充電站。 投票反對通過該規定的環境質量專員格雷格·阿丁頓承認，許多俄勒岡人，尤其是農村地區的人不支持該規定的實施，因為缺少充電而無法使用電動汽車。「很多人不明白這個規定是怎麼回事。」阿丁頓說。

阪田表示，新標準將擴大新舊零排放汽車的市場並降低價格。她還表示，前期成本將被減少的運營和維護成本所抵消。

俄勒岡州目前在全州擁有2,000多個公共和私人電動汽車充電器，還有更多的充電器正在建設中。