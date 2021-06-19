俄勒岡州將不能如期達到群體免疫

州衛生局早前估計，本州可在下周一（21日）將達到全州有70%的18歲以上州民接種疫苗的目標，但目前情況顯示，無望能如期達標。有傳媒估計，甚至到6月28日疫情緊急命令屆滿，也未必能達標。主要原因是本州新接種疫苗的人數急劇下降。

根據州衛生局的數據，截至周五，全州共有68.5% 成年人至少接種了一劑疫苗，距離70%接種率還差51,616 人。

據媒體報導，在過去一星期，每天平均只有5,150名成年人是首次接種疫苗的。按照這走勢，本州仍可能會在 6 月 28 日達到目標，但如果疫苗接種量繼續下滑，達標日期將會再被推遲。俄勒岡州衛生局現在表示，希望能在 7 月 1 日之前達標。

布朗州長早前宣佈的「打疫苗抽大獎」已定於6月28日抽獎，未知道越近抽獎日期，人們感到那100萬元就在身邊時，能否可以激勵更多州民走出來接種疫苗，而加速本州到達群體免疫的步伐。

除了這個百萬現金大獎、每縣的1萬元獎金和全州5個10萬獎學金外，州政府還購買了1,500張 100 元的禮品卡，從 6 月 12 日開始分發給大規模疫苗接種點和特定診所的接種者。州長辦公室發言人博伊爾表示，在多管齊下大灑金錢的策略下，肯定會提高疫苗接種率的。

4 月中旬是本州接種疫苗的高峰期，當時平均每天有約 32,000 人接種疫苗。但上周五的數字顯示，當天只有 4,081 人是首次接種疫苗的。而主要將本州推向70%接種率的，是波特蘭周邊人口最多的縣城；至於本州大片的農村社區，接種率仍然非常低，令到這些地區容易出現病毒爆發和變種病毒減染等。所以博伊爾強調，新冠病毒對俄勒岡州的一些社區，仍然是一個威脅，特別是對未有接種疫苗的州民而言。

在州長的計劃中，當整個州的接種率超過70%，她都會宣佈取消全州的疫情限制措施，不論縣城是在低風險或是高風險級別。這些限制措施包括口罩和社交距離。

各地政府經常提到70%，就像是一個神奇的數字，但實際上這是一個並未有得到商定的所謂達到群體免疫的門檻。其實這數字會因疾病的傳染性和病例確診率而會有不同，也會因應變種的出現而有變化。但70%這數值已被多個州用作界定是否重新開放的水平。

州衛生局發言人歐文斯解釋說，“當至少有70% 的成年人接種了疫苗，再加上之前感染過病毒已有抗體的 5% 到 8% 的人，到時會感染病毒的人數將減少，傳播速度也會減少，這在病情受控的情況下，全州就能夠完全重新開放。”他又指出，即使沒有社區免疫力，疫苗也可以預防因新冠病毒引起的嚴重疾病、住院和死亡。並且將使我們能夠恢復正常的生活。

俄勒岡州立大學全球健康中心主任池春惠說，俄勒岡州的疫苗差距反映了全國各地的情況。他說，在一些疫苗接種率低的縣，只要發病率低，取消限制可能是安全的，但對於低疫苗接種率和高發病率的縣，應該保留一些限制。

池春惠表示，在未來幾個月內，如果高度傳染性的 delta 變體成為新冠病的主要病毒株，那麼 70% 的這數值就可能不足以防止疾病傳播。另一方面，“如果在不久的將來有一種高效的治療方法可用，我們將不那麼關心這個門檻。”

州衛生局的歐文斯提到，從感染率和住院率的數字可清楚地顯示出，病情嚴重的新冠確診者都是未有接種疫苗的，並表示非常鼓勵疫苗接種率較低地區的居民，要盡快接種疫苗。同時他表示，州衛生局仍需繼續保持警惕新變種病毒的出現，努力控制病毒的傳播。”

今天（19日）全州有289宗新增確診病例和3人死亡。在周五（18日）共為民眾接種了7,469劑疫苗。