俄勒岡州學子考試成績因疫情下降

（綜合報導）自疫情以來，俄勒岡州各地的學生考試成績，無論是閱讀，數學，或寫作，各方面的成績都有所下跌。儘管聯邦政府已撥款數十億元援助教育系統，試圖補救教育缺陷，但學生的成績仍未及疫情前。

據考試成績來看，小學生的數學、閱讀成績，比上次考試稍稍提升了一個績點；而初中生，則與去年一樣，停滯不變。

考試結果顯示，僅有40%的小學三年級學生在州考試中的閱讀、寫作和數學方面格成績合格，但這比率低於2019在英語和數學成績的47%和46%。

而在八年級學生中，只有44%在閱讀考試中取得合格及以上的成績，在數學方面則只有慘不忍睹的26%合格率，全低於2019年的53%和38%。

俄勒岡教育部門發言人，傑西卡·西亞格說，此成績單在最終數據表出來之前，還未能下定論。7月10日才上任的州教育局長查爾林·威廉，對這樣落後的成績數據尚無頭緒。

這些成績的來源是一個叫做NWEA的考試模擬出題組織。該組織發現，橫跨多數年級，大學生的成績都有所落後。如果想恢復到疫情前的水平，學生還需要多五個月的集中在數學訓練，以及四個月的閱讀訓練。

聯邦政府為俄勒岡學校撥款1.7億美金，並勒令州政府在2024年9月前花完，否則需要歸還撥款，當中規定有20%的撥款是用來恢復學術水平的。但許多教育部成員表示，他們一直不願意將一次性的資金用於核心項目和聘用人手方面，只怕撥款用完後，項目和人手都要被逼撤回。

有研究專家建議：除了設立一星期數次的小組輔導班外，還可增設密集式的夏季課程，強力提升學生的數學與閱讀水平。但這做法，教師人手安排有困難。

波特蘭公立學區從7300萬元的聯邦疫情援助金中，專門撥出100萬元用於密集式的輔導課程。該學區今年還花費400萬美元開辦暑期的數學和閱讀課程，但有家長抱怨最需要幫助的學生卻未能被取錄。

NWEA 亦建議，學校可根據學生的需要進行分組，並提供有針對性的指導，並隨著個人的進步而調整分組。這樣就可以更好和更有效地利用有限的資源來提升學生的成績。

NWEA的領導人稱：“成績提升也意味著教育水平提升，這將是教育局長達數年，甚至是數十年的任務。我們需要重新思考如何改善教育系統，或許需要推翻重來。”