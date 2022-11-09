俄勒岡州外來墮胎人數增加

（本報綜述 王星編譯）據計劃生育協會PPCW稱，正如預期所料，越來越多來自外州的人到俄勒岡州尋求墮胎。這是美國最高法院今年夏天決定推翻Roe v. Wade 案導致的結果，此項裁決促使各州實行了墮胎禁令。

該組織表示，此後已有15個州的人來俄勒岡州，以獲得墮胎或終止妊娠的手術和處方。

但絕大多數墮胎仍為俄勒岡人。

據發言人稱，從年初到9 月，已經實施了4,500多例墮胎手術。這些墮胎中由其他州來的為121例，並且多數來自愛達荷州。

對於那些負責幫助安排墮胎的人，為此感到有些沈重。作為PPCW第一位墮胎引導員的蒙大拿·平德爾說，她最近與來自佛羅里達州、喬治亞州和愛達荷州的女性進行了交談。「最讓我感嘆的是那些獨自來的人，她們早上飛來，當晚就飛回去。」平德爾說。「我認為工作的基調確實發生了變化。感覺比以往任何時候都不同了。」

據PPCW稱，需要幫助預約或外州來的女性她們的請求會被發送給平德爾，然後安排約會或與其他資源聯繫。「人們無法找到自己的墮胎訪問方式——與墮胎基金聯繫。談話內容各不相同，但我認為她們一樣的很害怕，覺得沒有任何選擇，我們只是在一定程度上給她們緩解緊張的情緒。」平德爾談到她的工作時說。 「老實說，她們的緊張會在我們交談中表達出來，這是一種解脫。」平德爾補充道。 「這些案例是獨一無二的，但相似之處在於她們遠道而來為了墮胎是可怕的。」

計劃生育協會PPCW計劃明年初在靠近愛達荷州邊境的安大略省開設一家醫療診所。

據了解，俄勒岡州有關生命權利的組織，就俄勒岡州越來越多的外來墮胎發表評論，反墮胎組織執行董事洛伊絲·安德森為此發表了一份聲明。「我們將努力鼓勵支持生命的選民來為此投票。我們有機會在我們州的各級政府中選舉支持生命的倡導者。當選舉結果明朗時，我們歡迎有機會制定得到俄勒岡人廣泛支持的立法，支持懷孕期間和懷孕後的婦女，並且保護無辜的生命。」安德森說。