俄勒岡州商業部發放「運營費用援助」贈款



6月6日前遞交申請 抽籤決定

（本報訊）繼商業租金援助後，俄勒岡州商業部再發「運營費用援助」贈款，現已開始接受申請，6月6日截止，6 月 7 日一週內進行抽籤；被抽中的幸運兒將在6月底收到支票。

運營費用援助贈款計畫針對的是員工人數在100 人或以下的企業，且在新冠疫情期間的2020年3月1日至2021年3月1日期間出現財務困難。他們包括：

1. 提供食物及/或飲料堂食；包括餐廳、酒吧、酒館、美食廣場、咖啡店、俱樂部，或其他類似的場所，這些企業必須提供堂食；並且最少有一個可供顧客坐下來享用食物的座位。

2. 提供特定的室內體育鍛煉、休閒或家庭娛樂服務；或

3. 提供特定的個人服務（包括理髮店、按摩店、美甲店等等）

那些曾在上次申請並獲批商業租金援助的同一營業地點的企業仍然有資格獲得本項t贈款，只要該企業獲得的金額不到 $100,000 即可。

撥款情況如下：

。0 到 2 名員工(相當於全職員工人數，FTE)= $10,000

。3 到 6 名員工(相當於全職員工人數，FTE)= $20,000

。7 到 25 名員工(相當於全職員工人數，FTE)= 每名員工 $3,000

。26 到 50 名員工(相當於全職員工人數，FTE)= $75,000

。51 到 100 名員工(相當於全職員工人數，FTE)= $100,000

詳細申請情況和申情，可到 https://www.oregon4biz.com/Coronavirus-Information/OCAG/indexsc.php