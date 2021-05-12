俄勒岡州即將收到聯邦救助資金40億元

（本報綜述）美國財政部官員10日表示，日前通過的1.9萬億救助法案，其中3,500億美元給各州府和地方政府的救助資金，將從週一開始撥款，首筆款項將在幾天之內到賬；俄勒岡州府總計獲得接近40億美元：分別是大都會城市共獲4.37億元，縣政府共獲8.19億元，州政府則獲得26億元。

不過，聯邦的撥款資金附帶使用條款，財政部列出了各級政府必須遵守的“合格用途”清單；據財政部規定，各級政府獲得的資金須用於公共衛生、抵銷疫情帶來的經濟衝擊、彌補各級政府的稅收損失、為必要行業工人提供獎金等。

不過，最有爭議的規定，是禁止將聯邦提供的救助資金用在償債、州稅減免、養老金或應急基金。由共和黨領導的州府認為，此規定含糊不清且違反憲法，因此打算提起訴訟。聯邦政府官員則回應說，這些限制措施是在執行國會法案中的規定。

聯邦官員表示，這些資金將幫助各級政府填補財政預算赤字，而資金將分兩次撥款，一半在本月開始到賬，其餘部分將在一年撥款。

俄勒岡州內每個市府和縣府也都獲得一筆可觀的資金，其中在大都會區的分配如下：波特蘭市獲得2.08億元、比弗頓市獲得1,700萬美元、格利森市（Gresham）獲得2,500萬元、Hillsboro市獲得1,800萬元、Tigard市獲得750萬元、西林獲得3,400萬元、尤金市獲近3,600萬元、Medford市獲得1,800萬元、Ashland市獲得超過450萬元、Grant Pass市獲得900萬元，而華州的溫哥華市則獲得3,300萬元。其中波特蘭市所獲的較如期少了900萬元。

至於縣政府方面：麥魯瑪縣獲1.58億元，卡加瑪士縣獲8,100萬元，華盛頓縣獲1,700萬元，Yamhill縣獲2,100萬元，馬里恩縣6,750萬元，Lane縣7,400萬元，Jackson縣接近4,300萬元。

美國財政部長葉倫表示，有了這筆資金，受到新冠疫情打擊的社區將能夠恢復正常狀態。 他們將能夠聘請老師、消防員和其他重要人員，並幫助小型企業安全地重啟業務。