波特蘭新聞

俄勒岡州即將收到聯邦救助資金40億元

　　（本報綜述）美國財政部官員10日表示，日前通過的1.9萬億救助法案，其中3,500億美元給各州府和地方政府的救助資金，將從週一開始撥款，首筆款項將在幾天之內到賬；俄勒岡州府總計獲得接近40億美元：分別是大都會城市共獲4.37億元，縣政府共獲8.19億元，州政府則獲得26億元

　　不過，聯邦的撥款資金附帶使用條款，財政部列出了各級政府必須遵守的“合格用途”清單；據財政部規定，各級政府獲得的資金須用於公共衛生、抵銷疫情帶來的經濟衝擊、彌補各級政府的稅收損失、為必要行業工人提供獎金等。

　　不過，最有爭議的規定，是禁止將聯邦提供的救助資金用在償債、州稅減免、養老金或應急基金。由共和黨領導的州府認為，此規定含糊不清且違反憲法，因此打算提起訴訟。聯邦政府官員則回應說，這些限制措施是在執行國會法案中的規定。

　　聯邦官員表示，這些資金將幫助各級政府填補財政預算赤字，而資金將分兩次撥款，一半在本月開始到賬，其餘部分將在一年撥款。

俄勒岡州內每個市府和府也都獲得一筆可觀的資金，其中在大都會區的分配如下：波特蘭市獲得2.08元、比弗頓市獲1,700萬美元、格利森市Gresham）獲得2,500元、Hillsboro獲得1,800元、Tigard市獲得750萬元西林獲得3,400萬元尤金市獲近3,600萬元Medford獲得1,800元、Ashland獲得超過450元、Grant Pass獲得900，而華州的溫哥華市則獲得3,300萬元其中波特蘭市所獲的較如期少了900萬元

至於縣政府方面：麥魯瑪縣獲1.58億元，卡加瑪士縣獲8,100萬元，華盛頓縣獲1,700萬元，Yamhill縣獲2,100萬元，馬里恩縣6,750萬元，Lane7,400萬元，Jackson縣接近4,300萬元

美國財政部長葉倫表示，有了這筆資金，受到新冠疫情打擊的社區將能夠恢復正常狀態。 他們將能夠聘請老師消防員和其他重要人員並幫助小型企業安全地重