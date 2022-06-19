俄勒岡州出現首宗猴痘病例

俄勒岡州衛生局今天報告，本州出現首宗可能是猴痘的病例。

病者是一名成年男性，曾前往有確診病例的社區。目前他正遵循衛生官員和醫生的建議，正在隔離中。疾病控制和預防中心 (CDC) 正在進行確認測試。

州衛生局表示，目前他們正與CDC、地區衛生局和患者的醫療機構密切合作，以確保採取適當的行動來識別有潛在暴露風險的個人。

州衛生官員表示，猴痘不容易在人與人之間傳播。猴痘可以通過與感染者密切接觸而傳染。病毒通過破損皮膚、呼吸道、或是眼、鼻、口腔或體液進入人體。同時，它也可以通過接觸受感染動物，比如，猴子、老鼠以及松鼠而傳染，或是通過接觸被病毒污染的物品，比如床單被褥以及衣物感染。

感染猴痘的最初症狀包括發燒、頭疼、腫脹、背疼、肌肉酸痛和全身無力。開始發燒後，就會出現皮疹，往往先從面部開始，然後蔓延到身體其他部分，最常見的是在手掌和足底。

皮疹以扁平斑塊開始，可能會非常癢，然後形成大而堅硬的腫塊，然後充滿液體或膿液。最終結痂脫落並脫落，通常需要兩到四個星期。症狀通常在接觸後 7 至 14 天內開始，感染會持續14到21天，通常會自行消失。

從症狀開始到皮疹消退，病人可能會傳播感染。然而，這不是一種容易感染的疾病。 猴痘通常需要長時間的密切接觸。 高危人群包括患者的性伴侶，或照顧 患者的家庭成員和醫護人員。

目前，全美在 18 個州有 84 例病例，沒有死亡病例，俄勒岡州現有 1 例病例。