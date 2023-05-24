俄勒岡州出現陪審團詐騙

（本報綜述）當陪審團，是每個美國公民的義務，俄勒岡州司法部(OJD)提醒民眾，本州發現多宗涉及陪審團的欺詐個案。

OJD表示，有州民收到電話、電子郵件或短信，稱他們未有遵守義務當陪審團，因此被處以罰款、起訴或監禁。

據報導，在最近的一宗詐騙案中，有民眾收到電話稱他們未有回應出任陪審團的傳票，因而要交罰款。在騙徒的施壓下，受騙人士被迫購買預付卡或是禮品卡，然後向騙徒提供卡上的密碼。

OJD發聲明稱，“州和聯邦法院不會要任何人在電話、電子郵件或短信中提供敏感信息”，“俄勒岡州法院可能會通過短信提供陪審團通知和提醒，但不會要求提供個人信息、或向個人作出威脅或索要金錢。”，重申這些欺詐性電話和信息與州或聯邦法院無關。

如有民眾接到與陪審團有關的電話，並要求提供更多資訊或金錢，OJD有以下建議：

－不要向對方提供所要求的信息或付款。

－不要直接回覆短信或電子郵件、也不要點擊任何鏈接或打開任何附件，即使該消息看起來真的似是來自法院或警察局，因為騙徒通常會創立一些看似來自合法來源的訊息。

－如可能，拿取來電者的姓名和號碼，然後掛斷電話。

－直接聯繫當地法院的陪審團協調員，以核實或報告對方的聯繫方式。

州巡迴法院的聯繫信息可在courts.oregon.gov/courts上找到。對於俄勒岡州的聯邦法院，有關陪審員服務和可能的詐騙的信息可在ord.uscourts.gov/jurors上找到。

如果您收到這些電話、電子郵件或短信，並提供了個人信息，請小心監控您的銀行賬戶和信用報告。

如發現有任何未經授權的收費，請撥打877-438-4338或訪問www.consumer.gov/idtheft向當地執法部門和聯邦貿易委員會作出報告。此外，請聯繫信用局，要求其對您的信用記錄發出欺詐警報。