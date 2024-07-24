俄勒岡州公立學校全美排名倒數

(本報綜述)根據一份最新報告，俄勒岡州的K-12(幼儿园到12年级)公立學校在全美範圍內名列倒數。

報告顯示，俄勒岡州的學校系統在美國所有州中排名第45位，僅高於阿拉巴馬州（第44位）和西弗吉尼亞州（第46位）。相比之下，鄰近的華盛頓州則排名全美第23位。

该排名是通過分析多項與學校「質量」和「安全」相關的數據得出的。這些數據包括畢業率、考試成績、教學材料的獲取、學校內的受傷情況和藥物濫用情況等。

分析師指出，僅僅依賴資金無法保證學校的成功。她表示：「獲得足夠的資金對於一個高效的學校系統至關重要，但僅僅有更多的錢並不能保證成功。資金的使用方式、教師和其他專業人員的質量以及課程的質量也起著重要作用。此外，學校需要關注的不僅僅是考試成績，還要確保學生感到安全、舒適和受到關愛。」

在排名前五的州中，馬薩諸塞州、康涅狄格州、馬里蘭州、新澤西州和威斯康星州名列前茅。相對地，新墨西哥州、俄克拉荷馬州、亞利桑那州、阿拉斯加州和路易斯安那州則位居榜單末端。

報告指出，「馬薩諸塞州擁有全美最好的學校系統，其考試成績位居全國前列。在八年級數學和四年級閱讀成績方面，馬薩諸塞州排名第一，在四年級數學和八年級閱讀成績方面排名第二。」

此研究報告為俄勒岡州的教育系統敲響了警鐘，提醒相關部門和教育工作者需要更加關注資金的有效使用和學校環境的改善，以提升學生的整體學習質量和安全感。