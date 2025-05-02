俄勒岡州公立大學學費全面上漲

（本報綜述）俄勒岡州七所公立大學宣布，將於2025-26學年調漲學費，漲幅介於3%至5%。這也使得經通膨調整後，俄勒岡州居民就讀州立大學的平均學費，比十年前高出近三成。

此次學費調漲涉及東俄勒岡大學、俄勒岡州立大學、俄勒岡理工學院、波特蘭州立大學、南俄勒岡大學、俄勒岡大學及西俄勒岡大學。根據州高等教育協調委員會資料，目前尚無學費與強制性費用總漲幅超過5%的案例，因此無需進一步審核。

高等教育協調委員會執行長班·坎農（Ben Cannon）表示，雖然各校今年調幅相對溫和，但連年累積的調漲已對經濟困難的學生與家庭造成沉重壓力。學費上漲的主要原因包括人事成本上升、物價通膨以及州政府對高等教育投資不足。州長蒂娜·科泰克（Tina Kotek）建議在下個預算周期增加6.4%的高教經費，但分析認為仍難以完全抵消學費壓力。

根據目前公布的資料，在2025-26學年，俄勒岡州內本地生中，東俄勒岡大學的年學費與費用仍是最低，約11,000美元左右；而俄勒岡大學學費最高，新入學本地生每年需支付約16,754美元。波特蘭州立大學與西俄勒岡大學則分別維持在中低價位，本地生每年學費與費用約11,500至12,300美元之間。

全州七所公立大學中，學生學費與各類費用目前已佔校方收入超過一半，遠高於全國平均。與鄰近州比較，俄勒岡對高等教育的公共投資排名全美第32位，每位學生的州政府資助額也遠低於加州與華盛頓州。