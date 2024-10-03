俄勒岡州公園露營、停車和預訂費用將上漲

(2024-10-04 本報綜述)近日，俄勒岡州公園與娛樂部宣布，將從2024年10月15日起上調露營、停車和預訂費用，以應對營運和維護成本的上漲。此次漲價涵蓋露營預訂、日間停車和預訂費用的多個方面。

俄勒岡州公園與娛樂部表示，由於公園系統近年來經歷了創紀錄的遊客訪問量以及不斷上漲的公用事業和維護成本，此次漲價勢在必行。過去四年中，公用事業費用增加了28%，但大部分費用多年來一直未作調整。根據數據，某些基礎費用的最後一次上漲可以追溯到7到15年前。

根據公告，2024年10月15日起，所有2025年的露營預訂將適用新的費用標準。不同類型的露營地費用上漲如下：

– 雜項場地（包括帳篷、會議廳等設施）上漲2美元；

– 帳篷和原始場地（如馬帳篷場地、團體帳篷場地等）上漲3美元；

– 房車場地（包括供電和團體房車場地）上漲4美元；

– 小屋和蒙古包場地上漲5美元。

此外，自2025年1月1日起，露營地的預訂費用將從每個地點8美元上調至10美元，這是自2010年以來的首次上漲。同樣，25個收費公園的日間使用停車費將從5美元提高到10美元，但年度和兩年期停車許可證費用將保持不變，分別為30美元和50美元。

2025年7月1日起，俄勒岡州法律要求對所有類型的露營地實施外州遊客25%的附加費，此前該附加費僅適用於房車營地。此外，新的露營費率範圍也將於同日生效，以便為未來的費用調整提供彈性。

這次費用調整旨在確保俄勒岡州的公園系統能夠長期維持其運作，並為廣大遊客提供更優質的服務。