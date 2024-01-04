俄勒岡州全面升級反盜法 嚴打零售犯罪

(本報綜述)從今年起，沃爾瑪和Target等主要零售商店將實施更為嚴格的防盜措施，並將對零售竊盜犯罪進行更為嚴厲的懲罰措施。

俄勒岡州參議院第340號法案於六月由俄勒岡州州長蒂娜·科特克簽署，並於2024年1月1日開始實施。新的法案賦予警方更多權力來應對零售犯罪問題，直接針對並加大了對俄勒岡州店舖盜竊犯罪的刑罰。

該法案的主要懲治目標是有組織的零售竊盜，透過提高對此罪行的懲罰力度來打擊該類犯罪。具體措施包括對多次違法者最長判處三年有期徒刑等等。此外，法案也調整了零售竊盜指控的門檻計算方式，將多次店家竊盜事件的合併計算時間窗口從原先的90天延長至180天。這意味著現在，如果一名個體在半年的時間內多次實施單獨的店鋪盜竊行為，這些盜竊物品的價值可以被合併計算，以便形成更大的閾值，從而使其更容易被指控為零售盜竊 罪。這項變更旨在更有效地打擊有組織的零售竊盜行為，使法律更具強制力，對犯罪行為進行更有力的限制。

該法案還針對盜竊犯罪嫌疑人對商店員工使用暴力或威脅的情況，增加了更嚴厲的懲罰措施。如果有人在犯罪過程中使用暴力或威脅暴力對待僱員，那麼罪名將自動升級為一級竊盜罪。這是一種C級重罪，根據俄勒岡刑法，可能會被判最長五年監禁和高達125,000美元的罰款。這項變更表明，對於保護員工安全以及預防犯罪行為有了更明確和強有力的立法。

這項立法的出台不僅將為打擊犯罪提供更有力的法律手段，也有望在防範有組織零售竊盜問題上取得顯著成效。