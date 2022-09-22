俄勒岡州全民免費學前教育遭延誤 248所幼兒園延期開學因為沒有教師

（本報綜述 王星編譯）由於幼師人員的短缺，本州有248所學前教育機構將推遲開學計劃，數以千計有子女準備今年接受州政府資助的免費學前教育的家庭將受此影響。

學前教育承諾項目自2016年成立以來，一直由幼兒教育部門負責監管。全民免費學前教育，是州政府特別為生活在或低於聯邦貧困線200%的家庭而設的服務。

目前有多所幼兒園因缺乏幼師，遲遲未接受學生報名，州教育局表示，目前參加項目的幼兒園一共要向全州6,381名學生提供教育，州政府規定，他們必須在10月30日之前開學。

但推遲入學無疑對家庭造成很大影響。麥魯瑪縣早期教育部主任莫莉：「如果你工作的時候，孩子還在家中，那是無法分身的。」她的團隊在最近幾周已經收到了數百個電話和電子郵件，這些電話和郵件都是焦慮的家長們想要瞭解最新開學情況。

波特蘭東北部的一位家長勞麗今年3月為她3歲的女兒申請參加學前班。勞麗放棄了其他私立幼兒園的名額，因為她預計學前班會在9月份開始。「我感到沮喪的是缺乏溝通，父母無法了解目前的情況，以便及時制定相應的計劃。」勞麗說。

「我們需要一種方法來與這些被延遲的家庭溝通。」莫莉說。早期教育部門的溝通和外聯主任巴恩斯在一封電郵中表示，該機構採用了全員參與的方式來處理教師的合同。

10月下旬才開學的幼兒園很可能不得不延長上課日或學年，以滿足《學前教育承諾》保證的900小時的教學要求。