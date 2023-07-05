俄勒岡州仇恨偏見個案  大增178%





(本報綜述)俄勒岡州司法部民權部門在周五發佈了全州舉報偏見熱線工作的最新報告。報告顯示，自熱線在2020年開通至今，舉報的電話增加了178%。

該報告詳述了全州的仇恨與偏見報告，其中包括透過熱線的舉報、俄勒岡州所有執法機構的調查、地區檢察官辦公室的起訴、法院調查結果以及俄勒岡州懲教部等。

報告指出，舉報熱線在開通後，每年接到的舉報個案均有上升。在2022年，偏見罪行和個案增加到2,534宗。

州司法部長羅森布魯姆說：“仇恨是我們州的一個污點，”，“我們的偏見舉報熱線是支援偏見和仇恨事件受害人的重要資源，也是監測本州偏見和仇恨發展情況的重要工具。 每個人都應該感覺自己是屬於俄勒岡州的。”

2022年，反黑人/非裔美國人的仇恨偏見，仍然是最多，佔所提交報告的近四分之一。

出於宗教動機的報告逐年增加，從 2020 年的 66宗增加到2022年的251宗。主要是反猶太主義/反猶太偏見，佔所有宗教動機報告的 75%。

反LGBTQ+(非異性戀的社群)的報告也有所增加。自2020年以來，基於性別認同偏見的報告增加了639%，自2020年以來，反性取向偏見的報告增加了430%。

反亞裔偏見雖然不像新冠病毒大流行高峰期那麼嚴重，但仍屬於高。同樣，根據總檢察長辦公室的說法，反LGBTQ+言論和全國範圍內的立法努力，加上反猶太主義言論和反移民言論，都導致舉報電話數量的增加。

極端主義言論驅動的偏見增長，最多出現在俄勒岡州的學校，在2020年僅報告了36宗，但到 2022年，已躍升至408宗。

俄勒岡州司法部設立的偏見舉報熱線在2020 年1月開啟至今，已在收到了7,200多份仇恨和偏見的舉報。

建立該熱線的目的是為了解決偏見事件嚴重被低估的問題，並且提供一個不用直接向執法部門報警的替代方案。該熱線還提供保密支援，並幫助在事件發生後聯繫資源和選擇，這包括協助向警方報案。

州司法部民權主任斯特茨表示：“我們的社區合作夥伴和偏見舉報熱線團隊的工作，對本州應對仇恨和偏見至關重要，但我們還必須採取更多措施來壓止仇恨、恢復文明，並彼此尊重。” ，“消除仇恨我們還有很多工作要做，我們所有人都需要致力於製止仇恨和偏見。”

閱讀這報告的中文版，可點擊：portlandchinesetimes.com/biascrimes