俄勒岡州中國姐妹省州委員會召開年度會議 駐舊金山總領事張建敏應邀出席並大會發言

（本報記者俄廣才攝影報道）俄勒岡州中國姐妹省州委員會2026年度會議，6月15日在俄勒岡州府大廈如期舉行。中國駐舊金山總領事張建敏應邀出席並在大會發言。

本次會議由聯合主席、州參議長Rob Wagner，聯合主席、州眾議長Julie Fahey，以及執行主任藍進共同主持。與會者包括Arnie Roblan、州參議員Lew Frederick、州參議員Todd Nash、立法分析師Beverly Anderson、州眾議員Darin Harbick、州眾議員David Gomberg、Elizabeth Nye及劉美如等。俄勒岡中國理事會執行主席應書琪、Michael Dembrow、Mike McArthur、Craig Ackerman等人則以線上方式參與會議。中國駐舊金山總領館張建敏總領事與夫人鄭心，及孟慶麟主任、范森昱副領事等領館官員應邀出席。

本屆姐妹省州委員會第二次發布了「2025年俄州對華關係年度報告」。此報告委托俄勒岡州中國理事會撰寫，具有權威性、全面性、及客觀性，供俄州聯邦議員、州議會、州長、郡長、市長等決策機構參考。下載請鏈接： file:///private/var/mobile/Containers/Data/Application/7E84CF55-49BB-4E02-8BAD-CBF1859B7C14/tmp/TempDocs/316651.pdf 。

報告顯示，儘管2025年全球貿易環境嚴峻，俄勒岡州對華貿易仍展現出強大韌性，中國已正式超越墨西哥與加拿大，躍升為該州第一大出口市場。報告指出，2025年俄勒岡面臨自2008年以來最嚴峻的貿易挑戰，全州總出口額下滑約17%，半導體等核心產業流失約4,000個工作機會。然而，對華貿易在逆勢中表現亮眼：該州對中國出口產品約54億美元，占全州商品出口總額的19%；出口結構涵蓋科技產品、農產品、草籽、海鮮及先進製成品，充分發揮多元化優勢，有效分散單一產業景氣下滑的風險。國際貿易支撐了全州約8.1萬個製造業崗位，而受益的5,400多家出口企業中，高達87%為中小企業，顯示對華貿易對地方經濟的廣泛惠及。

為鞏固雙邊關係，俄勒岡州參議院於2025年通過《第32號聯合決議》，確保委員會持續運作，並深化與福建省和天津市的官方友好省州關係。報告特別提到，由參議院議長Rob Wagner率領的跨黨派議會代表團訪華，成員涵蓋州議會兩院與兩黨代表，在地方層級就貿易、農業、教育及氣候等議題與中方進行直接且深入的交流，為未來產業與社區合作注入新動能。

訪問期間，中國國家副主席韓正在人民大會堂會見代表團成員，這是俄勒岡州領導人與中國領導人之間歷史最高級別的會晤。

執行主任藍進在匯報中指出，2026年5月北京「川習峰會」達成重要共識，雙方確立「建設性戰略穩定」新框架，為兩大國在競爭中管控分歧、避免衝突提供明確指引，強調「相互破壞」的衝突升級將會使雙方經濟及全球穩定付出巨大代價。認為，在經歷激烈競爭與試圖完全主導的失敗嘗試後，當前形勢更有利於朝向更穩定且富有成效的競爭模式發展。

藍進特別引用中國智慧「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」，形容此為雙邊關係的新哲學，鼓勵以漸進合作累積互信，防止小摩擦失控升級。同時，兩國中產階級在經濟機會、物價穩定與科技永續等方面的利益趨同，形成穩定關係的民間動力。

經貿層面亦有突破。藍進表示，俄勒岡州議會通過的《第32號聯合決議》消除了中國機構買方的政治不確定性，並確立中方於今年5月採購俄勒岡8萬噸乾草的貿易基準，為地方務實合作樹立典範。整體而言，他認為2026年中美關係基調為「可控競爭」與「穩定共建」，新戰略框架將持續引領雙方在動盪局勢中尋求平衡與共贏。

張建敏總領事在年會上發言時，回顧並展望了俄勒岡州與中國深化合作的豐碩成果與廣闊前景。

表示，過去一年雙方交流迎來實質進展。俄勒岡州參議院議長瓦格納及多位議員先後率團訪華，取得多領域務實成果；內蒙古與廣西代表團亦順利訪美，簽署經貿採購協議。去年雙邊貿易總額達81億美元，中國持續保持俄勒岡州最大出口市場地位。隨著兩國元首會晤達成建構建設性中美戰略穩定關係的新願景，雙方經貿團隊已就農產品市場準入、設立貿易與投資理事會等達成共識。此外，俄勒岡州議會擊敗相關限製法案，更為高科技、榛子、葡萄酒等領域的雙向投資掃清了障礙。

張總領事指出，俄勒岡州從1984年與福建結好，到2014年與天津結好，再到如今內蒙古和廣西表達結好意願，雙方「友誼之樹」已茁壯成長。中方熱烈歡迎俄勒岡州代表團近期再次訪華，並期盼與各界攜手深化地方合作，為兩國人民帶來更多實質利益。

張總領事接受本報專訪時，就俄勒岡州與中國的地方交往談及兩大層面。

一、 立法築牢合作基礎，具有三點示範意義

俄州法明確設立「俄勒岡州中國姐妹省州關係委員會」，由參眾兩院議長共同擔任主席，為雙邊合作提供法律與製度保障。

地方交往製度化：首創「州議會牽頭、兩黨協同、政商民參與」模式，聚焦經貿、教育、氣變等務實合作，確保交往的穩定與永續。

高層帶頭釋信號：兩院議長親任聯合主席，表明對華交往為長期公共事務，有助於為民間合作增信釋疑。

跨黨派跨領域協同：成員涵蓋兩黨議員與商民代表，體現理性務實，有助於擴大共同利益、夯實民意基礎。

二、 總領館未來聚焦三大核心領域支持

在中美兩國元首共識指引下，總領館將為民間組織搭建橋樑。

地方交往：支持雙邊團組互訪，依託既有友好關係，推進氣候治理、生態保護與文旅推介等專題交流。

經貿合作：協助俄州高科技產品及榛子、葡萄酒等優質農產品對接中國市場，協助舉辦採購對接活動。

人文交流：透過「漢語橋」及氣變論壇等平台，為俄州青年創造赴華機會，深化青少年交流。

張總領事表示：總領館願與俄勒岡中國理事會等各界密切溝通，將友好情誼轉化為可視化成果，為中美關係注入更多穩定性與正能量。

當天晚間，俄勒岡中國理事會舉辦餐會，熱情歡迎張總領事與夫人及總領館官員一行。會中，為表彰張建敏總領事對俄勒岡州中國委員會的大力支持，以及在增進俄勒岡州與中國之間政府、經濟、教育、文化及民間交流方面所展現的卓越奉獻精神，俄勒岡州中國理事會特向其頒發《白金友誼獎》獎盃，象徵對其非凡努力與堅定承諾的高度讚賞。