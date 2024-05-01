俄勒岡家長迷信「信仰療法」致新生兒病死

(本報綜述)據克拉克馬斯縣(Clackamas)地區檢察官辦公室透露，俄勒岡市(Oregon City)一對夫婦因未能為其新生兒提供必要的醫療護理而面臨嚴重指控。這對夫婦屬於基督追隨者(Followers of Christ)教派成員，堅持信仰療法(faith-healing)，拒絕尋求醫療幫助。他們的孩子出生後因黃疸併發症而最終不幸去世。

根據檢察官的文件顯示，布萊爾（35歲）和泰勒愛德華茲（30歲）的新生兒海登（Hayden）於去年六月在家中出生。然而，兩天後，孩子停止進食，呼吸也出現異常。家人和朋友來到現場，進行祈禱並塗抹了聖油，並沒有尋求醫療協助。

檢察官布萊恩·布洛克（Bryan Brock）在法庭文件中指出，儘管孩子出現嚴重症狀，如嘴唇變藍，停止進食長達7小時，父母卻未採取任何醫療措施。直到孩子於6月26日下午3:05不幸離世，才引起當局的注意。

調查發現，新生兒患有嚴重的黃疸，皮膚和器官都出現了黃疸的症狀。黃疸是因為膽紅素在新生兒體內積聚，需要及時的醫療介入才能避免危險的發展。然而，基督追隨者教派堅信，只要祈禱和踐行信仰，疾病就會得到治愈，認為死亡是上帝的旨意。

此外，檢察官也指出，泰勒愛德華茲已在家中生下四個孩子，目前又懷有第五個孩子。醫學專家擔心，這位夭折的新生兒海登的病情可能是遺傳性的，並可能影響即將出生的孩子。

俄勒岡州立法機構早在2011年就給出解釋，「精神治療」不得作為任何謀殺指控的辯護理由。這意味著無論什麼原因，如果有人因為對孩子的疏忽或不當行為而導致孩子死亡，他們不能通過聲稱精神治療或宗教信仰來免受謀殺指控。

布萊爾和泰勒愛德華茲將於5月8日在克拉克馬斯縣地方法院接受審判。

這起悲劇也再次提醒人們，在面對嬰幼兒疾病時，及時的醫療介入是至關重要的，而信仰無法取代科學的醫療照護。