俄勒岡學生測試成績不如疫情前

(本報綜述)2023年9月21日，俄勒岡州教育部發布了其年度俄勒岡州綜合評估系統測試（Oregon Statewide Assessment System test）的結果。這項測驗每年春季進行，涵蓋了該州各個學區中三年級至八年級以及十一年級的學生。

測試結果顯示，儘管與去年相比，分數有所改善，但與2019年疫情前的分數相比，學生的表現仍然遠遠不及。整體而言，最大的問題出現在英語語言藝術這一科目，今年學生的得分比2019年低了10%。

這些測驗的結果有助於各個學區查看學生學習中的優勢和不足之處，以確定需要改進的方向。測試還評估了學生是否達到了他們應該達到的水平，以及他們是否為上大學或就業做好了準備。測試結果根據學生的熟練度進行評分，如果學生在英語、數學和科學三個科目中的任何一個領域科得分在三級或四級，就被視為熟練。

從2023年的測試結果來看，英語的熟練度在所有年級中都有所下降，整體得分與去年相比下降了0.6%。七年級和八年級的學生中，英語熟練度下降了至少2%。

在數學方面，分數較去年提高了0.2%，而在科學方面，分數提高了0.1%。這些結果還根據各種因素進行了細分，包括種族、學習能力以及以英語作爲外語等因素。

波特蘭公立學校各年級學生在英語和數學測試上都表現方面都表現出色，比整个州的平均水平高出了超过10%，並呈現出了逐年增長的趨勢。該學區表示

結果感到滿意，但也看到了改進的空間。

波特蘭公立學區表示：“我們意識到並非所有學校都取得了相同程度的成功，我們正在關注那些過去成績一直不太理想但在這次測試中取得了成功的學校，並試圖找出他們獲得成功的原因，以便嘗試複製成功經驗，應用在得分較低的學校。

儘管學生成績與去年相比有所提高，學生仍受到了疫情的影響，特別是在英語學科。教育部和各學區

繼續努力，以提高學生的學術成就，確保他們為未來的學術和職業做好充分準備。這些評估結果是一個重要的參考，它們提醒我們教育體系中存在的挑戰，需要全社會的支持和努力，以幫助學生獲得更好的教育機會和未來的成功。