俄勒岡夜空驚現不明飛行物？專家稱「無法解釋」

(本報綜述)12月6日週六晚間，俄勒岡州夜空出現多個神秘紅色光點，引發飛行員和專家的高度關注。這些光點以極快速度移動，且變化高度達到5萬英尺，至今未有合理解釋。

當晚，多名飛行員向空中交通管制員報告，看到不明紅色光點在空中「快速穿梭」。其中一名飛行員形容：「我們看到三四個光點，分佈在不同高度，快速上升又下降，實在太奇怪了。」

另一名飛行員進一步補充，光點「快速靠近我們，又迅速向海洋移動，呈現紅色發光，移動速度之快，難以用言語形容。」空中管制員在回應中允許飛行員自主操作，避免與不明飛行物發生衝突。

OregonLive新聞報道，針對這一現象，有研究人員猜測光點可能是SpaceX公司的Starlink衛星，但美國海軍退役少將兼海洋學家提姆·加拉德予以否認。他表示：「Starlink衛星運行軌跡規律，容易識別。而飛行員所描述的光點速度和移動方式完全不同，絕不可能是Starlink。」

俄勒岡當地媒體也採訪了多位知情人士，他們一致認為，這些光點的行為模式與Starlink衛星不同，且無法用現有技術解釋。

聯邦航空管理局證實，確有飛行員在西雅圖空域目擊不明光點，但未作進一步說明。而美國國家海洋和大氣管理局則表示，該現象不在其管理範疇內。

美國政府「全域異常現象解決辦公室」尚未對俄勒岡光點事件做出回應。「全域異常現象解決辦公室」主管 喬恩·科斯洛斯基 曾在國會作證時表示，大部分UFO報告最終都有具體解釋，但「極少數現象」仍需要進一步的科學調查。

加拉德表示，類似的神秘現象已多次發生，但官方往往保持沉默，或試圖淡化影響。他認為，政府可能擔憂承認空域不明現象會引發公眾恐慌。

「我們所處的銀河系有數千億顆恆星，可觀測的宇宙更是有數萬億個星系。認為我們是唯一存在生命的星球，未免太過天真。」加拉德指出。

雖然目前尚無明確結論，但加拉德強調：「一些事情正在發生，而我們對此知之甚少。我們必須保持開放態度，繼續尋找答案。」