俄勒岡多所大學聯名譴責川普干預高等教育

（本報綜述）美國大學與學院協會本週發布聲明，譴責川普政府對高等教育的「前所未見的政府干預與政治操控」，並呼籲聯邦當局停止將學術研究資金作為施壓工具。聲明獲得全美近200所大學與學院校長聯署支持，其中俄勒岡州有四所大學的校長參與聯署，分別為：威拉米特大學（Willamette University）校長史蒂夫·索塞特； 切梅克塔社區學院（Chemeketa Community College）校長潔西卡·霍華德；里德學院（Reed College）校長奧黛麗·比爾格）； 路易斯與克拉克學院（Lewis & Clark College）校長。

這份聲明於哈佛大學對川普政府提起訴訟的隔日發布。哈佛控告聯邦政府凍結數十億美元研究經費，危及學術自由。川普政府則辯稱其針對哈佛、哥倫比亞大學）等校的行動，是為打擊反猶主義。

聲明中指出，各校校長「以一致聲音發言」，共同拒絕聯邦政府「以公共研究資金作為施壓手段」，並警告此舉恐削弱美國高等教育的基石。

威拉米特大學校長索塞特表示，他曾參與加州大學系統內的學術自由政策制定，對聯邦過度干預深感憂慮；切梅克塔社區學院校長霍華德則指出，研究資金凍結恐損害包括醫療保健在內的重要創新領域。

簽署聲明的領袖來自公立與私立大學、社區大學及宗教背景校園，涵蓋美國高教界多元代表。此次聯署不僅凸顯學術界對政府干預的高度警覺，也展現俄勒岡學術機構堅守教育自由與機構自主的立場。