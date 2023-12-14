俄勒岡多座大橋亟需維修

(本報綜述)美國道路與交通建設協會近日發布的數據顯示，俄勒岡州共有8,292座橋樑，其中1,953座急需維修。更令人擔憂的是，州內有426座橋樑被列為「結構缺陷」，即至少有一個關鍵部件處於較差或極差的狀態。以下是俄勒岡州狀況不佳的五座交通最繁忙的橋樑。

1.哥倫比亞河上的I-5（北行）大橋。該橋於1916年建成，車輛日過橋量為57,550。I-5大橋橫跨哥倫比亞河，連接華盛頓州溫哥華市和俄勒岡州波特蘭市。該橋北行段已經有100多年的歷史，並被列為結構缺陷。

2.威拉米特河上的Morrison大橋，於1958年建成，車輛日過橋量為55,335。該橋目前被評為需要「高度優先糾正」的大橋。

3.Lane縣Centennial大道橫跨I-5大橋。該橋於1961建成，車輛日過橋量為37,889。位於尤金市的Centennial大道橫跨I-5的位置，此次被列為結構缺陷。

4.Allen大道橫跨Beaverton-Tigard高速段大橋，此次也被認定為結構缺陷。儘管急需維修，但這座40年歷史的橋每天仍有19,471次車輛通行。

5.Columbia大道橫跨North Columbia Way一段橋樑，位於麥魯瑪縣，於1968年建成，日過橋車輛量為19,379。這座55年歷史的橋被歸類為結構缺陷，橋面狀況較差。

這五座橋樑在州內承載日常交通流量最多，因此在維護和修復方面面臨更為緊迫的挑戰。