俄勒岡多地会堂和學校遭受虛假恐怖威脅

(本報綜述)12月11日週一，俄勒岡州多所學校、宗教場所和機場的電子郵件收件匣中出現威脅性的電子郵件。美國聯邦調查局（FBI）對此展開調查。

聯邦特工表示，這一系列恐怖訊息缺乏真實性，警方也沒有發現在收到郵件的校園或宗教場所放置炸彈的證據。

FBI波特蘭分局負責特工基蘭拉姆齊表示，「虛假威脅將無辜人置於恐怖之中，而且很容易分散和消耗有限的公共安全資源。」FBI代表表示，「目前，FBI正在調查 超過18起發生在周一的、具有相似措辭和威脅的事件，其中確實包含了炸彈威脅。我們尚未公佈這些事發地點，但它們遍布全州。」

波特蘭地區的兩座猶太會堂，Neveh Shalom和Beth Israel收到了這類訊息，同樣受到威脅的還有Arlington、Bandon、Corbett、Colton、Central Linn和Cascade等學區。

麥魯瑪縣東部Corbett學區 校長德里克·菲爾克維奇表示，兩名校務人員收到聲稱在多個教室放置了炸彈的電子郵件後，立即撥打了911並疏散了學校。警員對學校進行了搜查，沒有發現任何危險的跡象。

Crook縣學區通訊總監傑森·卡爾表示，學區技術部門於週二發現了這封電子郵件，由於電子郵件地址為「nerdmail.co」，用戶名為「iwillgougeyoureyesout0」，該郵件於週一上午10:39被 歸入垃圾郵件資料夾內。

其他學區出現了類似的恐怖威脅，也被迫採取了類似措施。許多在周一疏散學校的學生在周二得以返回教室。

FBI表示，執法機構目前正在調查這幾次威脅之間可能的任何關聯。