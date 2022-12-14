俄勒岡四家院校和藝苑慶聖誕同台匯演 藝術體操、舞蹈和民族器樂秀精彩紛呈

（本報記者王星報道）由俄勒岡藝術體操舞蹈學院舉辦，波特蘭國林國際學校和Xstream國際學校及祥和藝苑共同參與的大型聖誕匯演，12月10日在捨伍德藝術中心 （Sherwood Center for the Artsyl）成功上演。俄勒岡藝術體操舞蹈學院和三家學校、藝苑師生表演的藝術體操、舞蹈與民族器樂秀絢麗多彩，引爆全場。受到了現場300多名觀眾的一致點贊。

當日下午，捨伍德藝術中心座無虛席，匯演自下午3時30分拉開帷幕，在1小時45分鐘的演出中，俄勒岡藝術體操舞蹈學院、波特蘭國林國際學校和Xstream國際學校及祥和藝苑的師生相繼交替出場，表演了43個由藝術體操、芭蕾舞、街舞和民族器樂演奏及童聲朗誦、合唱組成的各類節目。匯演規模大、參演人數多、表演節目好，為歷年之最，盛況空前。

表演中，俄勒岡藝術體操舞蹈學院根據藝術體操的不同級別，先後表演了繩、棒、球、圈、帶和自由體操等各個項目，兒童舞蹈還表演了街舞與《聖誕娃娃》和《科佩利亞變奏曲》等芭蕾舞以及《小熊軟糖》等舞蹈；波特蘭國林國際學校和Xstream國際學校及祥和藝苑的幼兒班、兒童班和學前班師生表演了古箏獨奏、合奏及伴奏的兒童合唱《茉莉花》和唐詩朗誦等富有古典風味的節目。

為使本次聖誕匯演更加豐富精彩，俄勒岡藝術體操舞蹈學院向波特蘭國林國際學校、Xstream國際學校和祥和藝苑古箏隊發出邀請，一起參與本次匯演。俄勒岡藝術體操舞蹈學院和三家學校、藝苑對匯演節目作了周密的構想、篩選和編排，並對演出程序作了細緻安排，從計劃制定、人員組織、場地佈置、設施調配、節目順序到後勤服務、醫療保健以及安全救助等等，都一一做足準備，促使演出順利進行。

演出中，節目編排緊湊，銜接巧妙，表演精彩，俄勒岡藝術體操舞蹈學院和三家學校、藝苑師生都把平常所學的技藝和自身潛力發揮到了極致，為聖誕節日和全場觀眾獻上最美的禮物。

在演出現場，俄勒岡藝術體操舞蹈學院和兩所學校的董事陳曦真在接受本報採訪時表示，近年來，雖然受到疫情影響，但俄勒岡藝術體操舞蹈學院、波特蘭國林國際學校和Xstream國際學校做到了練功不停歇，學業不中止，通過線上和線下交替或同時展開的方式進行教學，按照規劃一步步推進，走過疫情艱難時期。今天三所院校師生的集中表演，就是近年來教學水平和成果的一次檢驗和展示。

走出疫情的困擾，更帶來了勃勃生機和活力。「三家院校將以這次聖誕合演為新的起點，在今後教學中，繼續從培根固本、啓智健體入手，打好人生起步和藝術發展的基礎，帶出更多優秀的學生，為孩子們的快樂和夢想插上飛翔的翅膀。」陳曦真說。