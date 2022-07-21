俄勒岡呼叫中心開通988心理求助熱線

（本報綜述 王星編譯）俄勒岡危機呼叫中心日前宣佈，新開設的全國988心理健康求助熱線，經過大量裝備工作，於本月16日正式上線開通。

據Lines For Life首席執行官霍爾頓介紹，許多年來，由於心理健康求助大多依賴於911專線電話，不僅極大增加911的負擔，也因心理專線的缺失而遭詬病。

因此建立俄勒岡心理救助專線迫在眉睫。此次，獲得4億多美元的聯邦資金，用於熱線的建立，並將過去國家自殺預防生命線一並歸屬988，形成統一的心理健康求助專線，以縮短響應時間，迅速接聽和處理更多救助電話，以有效提高心理危機等問題處理的效率和服務。

更重要的是，在幫助尋求心理健康治療的同時，在服務精神健康治療方面也將發揮積極作用，改變過去某些缺陷。

在建立專線號碼過程中，徵召人員和建設團隊架構至關重要，以便應對來自新熱線的大量電話和短信以及相應工作。同時還設立了一個文案和對話機制，來完成相應服務。

原先已運行15年之久的10位數號碼1-800-273-8255，仍將處於使用狀態。來電和短信都將被路由接駁到Lines For Life。

對於下一步心理健康中心的工作，霍爾頓表示，我們的目標將建成一個完整的緊急處理控制中心。在接下來的幾個月和幾年里，將逐步添置各種相關組件，如移動響應、危機處置、救援穩定等，確保當事人安全和各項配套服務，在正確的時間以正確的關懷和正確的支持。