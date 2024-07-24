俄勒岡又給孩子們發食物補貼啦 符合資格即可領取120美元！

(本報訊) 俄勒岡州人口服務部宣佈，再次啟動夏季電子福利EBT項目，幫助兒童在暑期獲得充足的食物。符合資格的家庭，每個孩子可獲得120美元的補助，用於購買食品。

項目概述

夏季EBT（Electronic Benefits Transfer，電子福利轉賬）是一種用於發放政府福利的系統。這些福利通常包括食品補助、現金援助和其他政府資助的項目。EBT系統通過發放電子福利卡，使受益人能夠在零售商店和農貿市場等地方使用這些福利。此次夏季EBT項目，為符合條件的家庭提供每個孩子120美元的食品購買補助。

夏季EBT旨在減少兒童飢餓問題，並促進更健康的飲食習慣。根據多年的示範項目和嚴格評估，這一項目被證明能有效增加全穀物、乳製品、水果和蔬菜的消費，並減少含糖飲料的消費。該項目與其他營養計劃如USDA夏季營養計劃、俄勒岡州夏季食品計劃和俄勒岡食品銀行的食物查找器協同運作，確保孩子們在暑假期間獲得充分的營養支持。

申請條件

俄勒岡州人口服務部主任Fariborz Pakseresht表示，2024年6月28日，超過32萬名兒童因登記了其他援助服務而自動獲得了夏季EBT福利，共計使用聯邦資金達到3870萬美元。人口服務部估計，本州還有3萬名兒童可能有資格申請夏季EBT。

要申請夏季EBT，孩子必須符合以下條件：

您的家庭已經收到SNAP、TANF或俄勒岡健康計劃（Medicaid）；或者 孩子就讀於參加全國學校午餐或早餐計劃的學校； 家庭收入在聯邦貧困線的185%或以下。

申請流程

符合資格的家庭可訪問夏季EBT網站登記：https://online.oresebt.com/ApplicationRegistration/HowthisWorks

您也可在工作时间撥打呼叫中心電話833-673-7328，呼叫中心提供多語言的客戶服務。

如果您享受SNAP、TANF或OHP福利，则不需要申請。夏季EBT已經添加到您的EBT卡中。請檢查餘額以確認。

申請截止日期是2024年9月2日。從收到夏季EBT食物福利之日起有122天的使用期限。

俄勒岡州人口服務部鼓勵所有符合條件的家庭及時申請，以確保孩子們在暑假期間獲得充足的營養支持。