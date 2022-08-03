俄勒岡博彩局出現破紀錄收益 收益主要由麥縣低收入人士所貢獻

（本報綜述）根據7月22日一份提交予博彩委會的報告，俄勒岡博彩局去年獲利9.68億元，打破了歷年來的紀錄。

俄勒岡州博彩局發言人鮑曼表示，博彩局的使命，就是要為政府賺取最大的利潤，所以出現破紀錄收益是一個好消息，但這利益必需與公共利益想稱。

這創紀錄的增長卻引起多方的關注，博彩局是否有掠奪窮人的情況出現。根據一份最新的研究顯示，俄勒岡州的博彩業均特別針對有色人種社區以及教育水平和收入低的人。

研究表明，麥魯瑪縣是全州彩票零售商數量最多的集中地，其中17 家在家庭收入中位數只有17,704 元的地區，遠低於全縣的中位數72,425 元。

有關人士指，這項研究的結果是再熟悉不過了。國會於1996年通過法案，創建了全國賭博影響研究，當中就已預測了賭博人口的模式。

問題賭博復康之聲執行董事凱蒂·馬茨說：“我們一向都知道，賭博一直不公平地進一步威脅著窮人和被邊緣化的人群，包括BIPOC、長者、退伍軍人等。值得留意的是，這些人大部份都是領取政府福利的群體。

州博彩局的鮑曼則認為，有賭博機的店舖集中在這些地區主要因為這區的房租較平，並不是過度瞄準窮人。

俄勒岡州嚴重依賴博彩收益，僅次於所得稅的第二大政府收益來源。博彩收入用於資助公立學校、州立公園擴建、戶外學校和一些退伍軍人服務。立法者還喜歡將博彩債券用於他們所在地區的項目，例如2017 年獲得1200 萬美元的參議院議長彼得考特尼(D-Salem) 以翻新西林的青年會。

上屆眾議院政府委員會主席、眾議員王爾德指出，政府一直有極度依賴博彩收入的傾向，以至任何對使用博彩收入的保護性改革均會影響到資助的項目。王爾德表示：沒有了博彩收益的資助，政府就得要想辦法從其它地方找來資金資助目前的項目。因此政府亦無法做出深思熟慮的決定。

王爾德說：臨時解決方案是，在研究出賭博對邊緣化人群的影響前，應暫停博彩債券。他又指出，最賺錢的賭博遊戲也是最容易被濫用的，比如視頻撲克，因此賭博機本身也應該要被檢視。

馬茨警告說，報告中的創紀錄利潤並不包括賭博的社會成本。賭博成癮的受害者通常會因為輸錢而最終要依靠州政府獲取食物和或醫療福利。這就等如從窮人身上壓榨金錢來支持賭博。

俄勒岡州收入最高的10家有賭博機的零售商中有3家位於麥魯瑪縣。 三者中收入最高的一家是位於東南 82街的Tik Tok 餐廳酒吧，其位置所在，是一個收入不到縣平均水平一半的地區。第二的Wood Village的Darcy’s酒吧，該區也屬於低收入地區。致於第三家是在Hayden Island的Dotty餐館，它所在的是一個收入較高的地區，但有很多客人都是來自華州的溫哥華，因為賭博機在華州是不合法的。在麥縣，賭博機最集中的地區，其平均收入不到縣平均收入的四分之一。