俄勒岡初選投票即將截止 找投票箱投遞還來得及

（本報綜述）俄勒岡州5月19日初選即將到來，隨著選舉日逼近，選務部門提醒，尚未交回選票的選民，現在最穩妥的方式是使用官方投票箱，而不是再依賴郵寄。

俄勒岡州務卿辦公室此前曾建議，若選民打算郵寄選票，最好不晚於5月12日寄出。原因是美國郵政服務去年調整作業流程後，部分選票可能需要比以往更長時間才能完成郵戳和投遞。多數選票會先送到波特蘭處理，再加蓋郵戳並送往全州各地選務辦公室。

麥魯瑪縣情況稍有不同。由於該縣距離波特蘭郵政處理中心較近，縣選務部門此前建議，麥魯瑪縣選民可在5月14日前郵寄選票。不過，截至5月15日，對仍未寄出選票的選民來說，直接投入官方投票箱，是更保險的選擇。

根據俄勒岡選務規定，選票若選擇郵寄，必須在5月19日選舉日前加蓋郵戳；若選擇投遞票箱，則必須在5月19日晚上8點前投入官方投票箱，或交到縣選務辦公室。

麥魯瑪縣目前設有超過30個官方投票箱，其中包括多個24小時開放的圖書館投票點。選民可將選票投入任何俄勒岡官方投票箱，不一定只能使用自己住家附近的投票箱。

本次5月初選包括多項重要選舉與議題，例如州長共和黨初選、波特蘭地區州議會席次、地方委員會職位，以及全州汽油稅與交通稅相關投票。對還沒有完成選票的選民來說，仍可利用最後幾天研究候選人和提案，但交回選票時應優先選擇官方投票箱。

選票不只是一張紙，更是每位居民表達意見、參與公共事務的重要方式。無論關心的是教育、交通、治安、稅收，還是社區未來發展，都可以透過投票發聲。選務部門提醒，尚未交回選票的選民，請把握最後時間，善用自己的選舉權，投出神聖一票，為自己發聲，也為所在社區發聲。