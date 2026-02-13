俄勒岡出土1.2萬年前編織物 或為北美最古老服飾遺存

（本報綜述）考古學家近日表示，在俄勒岡州一處洞穴中發現的編織物殘片，經碳定年測試約有1萬2千年歷史，可能是目前已知全球最古老的服裝或鞋類實物之一。

該遺物出土於俄勒岡州中南部的庫格山洞穴（Cougar Mountain Cave），屬於當地一系列重要考古遺址群的一部分，鄰近知名的佩斯利洞穴（Paisley Caves）與康利洞穴（Connley Caves）。研究此文物的考古學家理查德·羅森克蘭斯（RichardRosencrance）指出，這些殘片可能來自衣物或鹿皮鞋類的一部分。

放射性碳定年顯示，該物件可追溯至更新世晚期。編織技術採用名為「雙股纏繞」的方式，這種技法也曾出現在古代籃子與草席製作中，顯示當時居民已掌握成熟的纖維加工技術。

羅森克蘭斯表示，目前無法百分之百確認該物件就是服裝，但可以確定它與穿戴用品有關。「它要麼是衣物的一部分，要麼可能是鞋類。」他說。

洞穴乾燥環境是保存有機材料的關鍵，使植物纖維得以保存數千年，並能直接進行定年測試。古代紡織品通常難以保存，因此能取得實物樣本並進行年代測定相當罕見。

這處洞穴最早於1950年代由非專業人士挖掘，但相關材料直到近年才重新整理並供現代研究分析。研究人員指出，這項發現可能成為北美已知最古老的服裝實物證據。

此發現也進一步證明，大盆地地區（GreatBasin）早期人類在嚴寒環境中具備高度適應能力，並已發展出精細的編織與製衣技術，展現出1萬多年前人類生活的智慧與創造力。