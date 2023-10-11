俄勒岡公共雇員退休金去年出現巨大虧

(本報綜述)俄勒岡公共雇員退休金基金去年出現巨大虧損，資金赤字在過去一年增加了80億美元，這是在過去十多年中的投資中表現得最差的一年。因爲基金的投資表現差，資金赤字增加，可能會對政府和公共部門的財政狀況產生長期的不利影響。保

險師透露，公共雇員退休金基金去年虧損了1.55％。州政府預測每年的投資回報應為6.9％，但實際回報遠低於預期。2023年1月至8月份，基金僅增長了3.86％。

未來一段時間，預期工資將持續上漲，將進一步增加未來退休金的指出，進而導致出現更大的公共雇員退休金資金缺口。

在經歷大衰退之前，俄勒岡州的退休金制度財務狀況良好，退休基金多年來一直足夠支付退休人員的退休金。但是，儘管該基金的投資回報平均每年近10％，而且兩年前還實現了20％增益，過去的八年中公共僱員退休金的資金赤字卻一直在20億美元以上。

俄勒岡州的退休金基金包括由俄勒岡州財政部和外部投資公司管理的眾多投資項目。根據財政部的數據，去年的負回報主要源於上市股票和債券的表現不佳以及私募股權合夥企業的表現平平。不過，房地產投資和某些其他較小的資產類別表現良好，其回報率較高，部分抵銷了其他投資項目的不佳表現。