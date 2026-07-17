俄勒岡兩所百年大學合併進程加快 

（本報綜述）俄勒岡兩所歷史最悠久的私立大學正朝合併邁出關鍵一步。位於塞勒姆（Salem）的威拉米特大學（Willamette University）與位於Forest Grove的太平洋大學（Pacific University），已獲兩校董事會批准合併條款，最快可於2027年初開始以同一個法律實體運作。

根據兩校聯合聲明，合併後的新學校可能命名為「西北大學」（University of the Northwest），學生總數將超過6000人，校區分布於塞勒姆、森林格羅夫、波特蘭（Portland）及希爾斯伯勒（Hillsboro）。

按照目前規劃，威拉米特大學現任校長史蒂夫·索塞特將出任新大學校監，主要負責財務及行政營運；太平洋大學現任校長珍妮·科伊爾將擔任新大學校長，負責學術及學生事務。兩校最終也將由同一個董事會管理。

不過，私立大學合併仍須取得聯邦教育部、俄勒岡州監管機構，以及西北高校委員會的批准。該委員會負責審查學校是否符合認證標準，並決定學生能否繼續申請聯邦助學金。

威拉米特大學發言人表示，由於審批程序較長，整項合併可能要到2028年才會全部完成。在此之前，兩所學校仍將保留各自的認證資格及學生助學金制度。

威拉米特大學與太平洋大學都屬於美國西部歷史最悠久的大學。兩校本科階段都提供人文、科學等傳統學科，但研究所及專業課程的重疊並不多，因此校方認為合併後可以互相補充，而不是單純削減重複課程。

近10年來，美國小型私立大學合併的情況愈來愈普遍。主要原因包括高等教育成本持續上升、出生率下降，以及未來高中畢業生和大學生人數可能減少。對不少規模較小的私立學校而言，合併可以共同承擔行政成本，擴大課程選擇，也有助於提高招生競爭力。