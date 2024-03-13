俄勒岡兒童芬太尼暴露事件呈上升趨勢

(本報綜述)近日，俄勒岡毒物控制中心(Oregon Poison Center)發布報告指出，俄勒岡州兒童芬太尼暴露事件呈現上升趨勢。

根據報告顯示，2023年，俄勒岡州有16名六歲以下的兒童接觸到芬太尼，而在2020年，並無類似案例報告。俄勒岡毒物控制中心的Rob Hendrickson博士指出：「芬太尼含量極高的片劑令這些兒童的健康嚴重受損。隨著社區中芬太尼濫用情況不斷惡化，兒童接觸到片劑並吞食的風險也相應增加。」

報告還提到，俄勒岡警方在2023年底警告，去年6月至9月期間，波特蘭市有三名6歲以下兒童因芬太尼暴露而死亡。此外，報告中還記錄了2023年3月一位2歲大的Hillsboro兒童因誤食了父母的芬太尼片劑導致中毒，幸而及時獲得急救。

報告還指出，80％的兒童中毒案例發生在家中，多為誤服芬太尼片劑。專家建議，若懷疑兒童吞食了芬太尼，應密切關注其是否出現嗜睡或意識喪失、呼吸淺或緩慢、嘴唇或皮膚發青等症狀。Hendrickson博士還強調，過量服用的兒童可使用成人劑量的納洛酮進行急救。

全美兒童芬太尼暴露事件，也同樣呈上升趨勢。根據反芬太尼組織「反芬太尼家庭」的報告，2019年至2021年兩年間，全美芬太尼死亡人數增加了一倍。但同時，嬰兒至一歲兒童的芬太尼致死人數增加了四倍。

報告揭示的兒童芬太尼暴露情況，敦促家長和監護人對芬太尼片劑保持警惕，並嚴格控制這類藥物在家中的存放，以保障兒童的安全健康。