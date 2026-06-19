俄勒岡今年冬天恐更暖更乾

（本報綜述）美國國家海洋暨大氣總署宣布，熱帶太平洋目前已形成厄爾尼諾現象（ElNiño），並預計將在2026至2027年冬季持續增強。這可能為俄勒岡帶來較暖、較乾的秋冬天氣，降雨及降雪減少，進一步影響山區積雪和明年的乾旱情況。

厄爾尼諾現象是指熱帶太平洋中部及東部海水溫度異常升高，進而改變全球大氣環流和天氣模式。歷史上，厄爾尼諾常導致亞洲和澳洲部分地區出現高溫與乾旱，加拿大及美國北部較暖、較乾，而加州及美國西南部則可能出現更多降雨甚至洪水。

大氣總署預測，今年的厄爾尼諾現象將在北半球2026至2027年冬季進一步增強，並有63%的機率在11月至明年1月之間達到「非常強」等級。

不過，俄勒岡居民短期內可能不會立即感受到明顯變化。俄勒岡州氣候學家拉里·奧尼爾（表示，厄爾尼諾對俄勒岡夏季天氣通常影響不大，較明顯的變化可能只是沿海海水溫度偏高。

真正的影響預計要到今年秋季和冬季才會逐漸出現。一般情況下，厄爾尼諾年份的俄勒岡秋冬季通常較暖、較乾，降雨和山區降雪可能減少。若今年情況符合典型模式，俄勒岡可能再次面臨積雪不足，並在明年出現更嚴重的乾旱和缺水壓力。

山區積雪對俄勒岡十分重要。冬季積雪會在春夏逐步融化，補充河流、水庫及農業灌溉用水。如果降雪減少，不僅可能影響夏季供水，也可能讓森林和草地更加乾燥，提高下一個野火季的風險。

但氣候專家也提醒，今年的實際結果仍有很大不確定性。過去部分非常強烈的厄爾尼諾現象，反而曾為俄勒岡帶來比正常年份更潮濕的冬季，而不是一般厄爾尼諾常見的暖冬與乾冬。

根據美國國家氣象局說法，當太平洋海面溫度比平均值高出約華氏3.6度時，可能形成非常強烈、又被稱為「超級厄爾尼諾」的現象，並使各地天氣異常變得更強、更廣泛。

目前氣象部門尚未將今年的厄爾尼諾正式定為「超級厄爾尼諾」，但NOAA認為其發展成非常強烈厄爾尼諾的可能性相當高。專家表示，未來幾個月仍需持續觀察太平洋海水溫度及大氣變化，才能更準確判斷俄勒岡今冬究竟會偏乾還是偏濕。