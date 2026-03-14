俄勒岡人工作時間創15年新低　平均每周不到33小時

（本報綜述）最新經濟數據顯示，俄勒岡州勞工的平均工作時間正持續下降。聯邦統計資料指出，2025年12月俄勒岡州勞工平均每周工作時間已降至33小時以下，創下2010年以來最低水平，甚至比疫情期間的低點還要低。

經濟學家通常會密切觀察「平均每周工時」這一指標，因為它被視為判斷就業市場健康程度的重要信號。如果企業開始縮減員工工時，往往意味著企業對未來經濟前景信心下降，或需求開始減弱。

目前俄勒岡州的失業率也出現上升。最新數據顯示，全州失業率達到5.2%，為四年來最高，在全美各州中排名第三高。同時，就業增長速度仍然疲弱，2024年至2025年間，多個產業出現一波歷史性的大規模裁員。

儘管去年夏天俄勒岡州整體經濟產出曾有所回升，但經濟學家指出，企業並未因此增加員工工時。這種「經濟回升但工時沒有同步增加」的情況，讓部分分析人士對勞動市場前景保持謹慎。

州政府經濟學家表示，未來幾個月需要密切觀察數據變化，以判斷平均工時是否會回升，或是否意味著企業信心正在出現更深層的結構性變化。

專家指出，多項因素可能影響俄勒岡州的就業市場，包括全球貿易關稅波動、消費者信心下降以及地緣政治衝突等。不過州經濟預測報告仍表示，隨著經濟活動逐漸回穩，就業市場條件未來仍有機會改善。