俄勒岡人報為您分析最受注目的市議會第三議席的候選人

（本報綜述）受到全城關注的波特蘭市議會第三議席選舉，雖有11人參加，包括競選連任的哈迪斯蒂（JoAnn Hardesty），但目前估計，這個席位將是哈迪斯蒂本人及兩名挑戰者岡薩雷斯（Rene Gonzalez）以及莫茲斯基（Vadim Mozyrsky）之爭。

本地俄勒岡人報日前宣佈選擇支持岡薩雷斯。以下是該報對這三名候選人的評論。

岡薩雷斯（Rene Gonzalez）

岡薩雷斯是一名律師，也是一家電腦軟件公司的創辦人，今年48歲，他的競選政綱包括：恢復公共安全、清理城市、增加臨時庇護所，以及未來，波特蘭市將不容有未經批准的營地。

他認為，領導者錯誤地將露宿者問題歸咎於本市欠缺可負擔的廉租房屋。而不是承認絕大多數流落街頭的人都有精神健康和成癮問題。他稱本市的房屋對很多市民來說，確實已到了不能負擔的地步，並指出政府推出的多項措施均無助改善情況，反而導致出租單位減少。他強調，推出廉租住房並不能解決露宿者正在面對的危機，他們需要的是戒毒服務或是精神健康服務。

雖然岡薩雷斯有商業頭腦，但他的社區組織能力也令人印象深刻。岡薩雷斯有3名孩子，看到其它州已陸續讓學生回校上課，而本地學生仍留在家學習和沒有運動，他組織了全州關注這問題的家長們，通過電子郵件和寫信活動、集會和證詞，又利用父母的專業知識，將他們的熱情轉化為數據驅動的、有說服力的論點，迫使州長和學區重新開學和重啟體育運動。

莫茲斯基（Vadim Mozyrsky）

這位49歲的社會保障法官希望恢復已解散的街坊會計劃，加快垃圾清理和塗鴉清除速度。他支持建造大型緊急露宿者收容所。他認為波特蘭已經迷失了方向：容忍對小企業的破壞，同時已不聽取企業和社區所提的意見。曾與他並肩工作的人描述莫茲斯基是一個務實而矜持的人，他堅持要讓更多的聲音出現在談判桌上。他曾擔任多個城市委員會成員，包括監督警察的公民審查委員會等，對波特蘭面對的許多問題均了解。

俄勒岡人報指出雖然他們選擇了支持岡薩雷斯，但這並不是一個容易的決定。然而，岡薩雷斯已證明有能力將公眾情緒轉化為針對目標優先事項的有效行動，這反映出市議會需要的是紀律性方法。

在介紹候選人的同時，俄勒岡人報也指出重要的是要說明為什麼不應該再次投票給哈迪斯蒂。在2018年該報就因為看到她創新和堅強的一面而公開支持她。

哈迪斯蒂（JoAnn Hardesty）

今年64歲的哈迪斯蒂，在現時的席位已有4年，除了推動一些被指令到波特蘭變得越來越差的政策外，相信唯一令民眾信服的就只有波特蘭市街坊緊急應變單位（Portland Street Response），早前這項目已擴展到全市範圍。當911中心接到有關涉及行為健康的個案，這單位將派出有心理健康工作者和護理人員組成，無武器的團隊出動處理，這做法既可減輕警察的工作，又可防止涉案的精神健康人士出現過度的反應。

俄勒岡人報指出，”推出和領導這個項目，哈迪斯蒂是值得讚揚的，正好展示了她最好的一面——創新和頑強。”

但這小小的勝利卻遠不及她的弱點。俄勒岡人報指出：她對波特蘭危機的分析並非基於經濟實況。例如，她將出租市場中獨立屋的流失歸咎於市政府的用地政策，該政策允許在原獨立屋地上，可建四個住宅單位。她認為建成的房價在40萬元或以上，增加這樣的單位無助減低民眾的負擔能力。雖然這些單位對於許多波特蘭家庭來說仍是無力負擔，但她的分析忽略了增加房屋數量有助於滿足對住房的總體需求，同時也可以降低價格。

至於她在警察問責制方面的領導，可以說是影響她整個政治生涯最嚴重的一個環。雖然在2020年，在她領導下，大大減低了警隊對種族的不公平，但她沒有了解到社會在不斷改變的情況下，削減警隊的防止槍支暴力小組是在傷害這座城市。她在沒有證據的情況下發表煽動性言論，例如指責警察在示威中放火以陷害示威者。雖然她成功倡議建立新的獨立警察監督委員會，但她和監管警察局的惠勒市長很快就放棄了。

她還一直保留著一名倡導者的心態，而不是市議員的心態。俄勒岡人報表示：他們在四年前背書支持她使已留意到的一個問題。作為創建波特蘭清潔能源基金的支持者，哈迪斯蒂卻強烈反對該基金應該限制贈款發放，直到它解決審計和新聞報導所揭示的嚴重組織缺陷。

在一次的訪問中，哈迪斯蒂說：“這不是城市的錢，”並指責那些要支付1%銷售稅的大型零售商想要減緩該計劃。事實是，她完全錯了！

該基金提供的1億美元絕對是城市資金，是來自波特蘭市民的，因為這些大型零售商已將這1%銷售稅轉嫁到消費者手上。

這說明了一個更大的問題：哈迪斯蒂在分析問題時，總設有一個惡人——開發商、警察、大企業。雖然這做法能幫助她成功地提出倡議，但卻不適用於作為一名市議員用作解決方案的策略，因為民眾要的是團結社區而不是分裂社區。

最後，俄勒岡人報指出：相比之下，岡薩雷斯認識到波特蘭的未來取決於該市所有利益持份者的共同努力。所以，岡薩雷斯是選民的最佳選擇。