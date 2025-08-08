俄勒岡交通基建成本飆升、工期延後、資金缺口巨大

（本報綜述）俄勒岡州近年推動多項交通基建計劃，包括波特蘭I-5玫瑰區擴建工程、205高速Abernethy大橋抗震加固以及俄勒岡217公路擴建。然而，這些項目目前普遍面臨資金不足、成本暴漲及工期延後問題，引發公眾與政界對州交通政策的質疑。

玫瑰區I-5擴建：花費1.43億美元仍無動工

根據OBP新聞報道，玫瑰區5號州際高速啟動近十年來已耗資1.43億美元進行設計、規劃、社區諮詢與環境評估，但因聯邦政府撤回約四分之一資金支持，項目目前存在超過15億美元的資金缺口。州參議員戈塞克直言：“現在預算極其緊張，根本沒有額外資金可用。”

該計劃原旨在紓解全美著名交通瓶頸之一的波特蘭市中心I-5路段，並希望透過覆蓋高速公路建造可再開發的建築平台，以修復曾因高速公路建設而遭拆遷的黑人社區Lower Albina。然而，環保團體擔心擴建會加劇車流與碳排放，加上資金來源不明，項目未來仍充滿不確定性。

阿伯內西大橋抗震加固：成本翻三倍

205高速Abernethy大橋工程原預估成本2.5億美元，如今暴增至8.15億美元。項目負責人解釋，施工時發現地下儲罐、爆破殘留物及鋼結構設計錯誤，均增加成本並導致工期延誤。大橋完工時間從2025年推遲至2026年。

I-205原計劃增加第三條車道，以疏解貨運與通勤流量，但由於資金調整及州政府暫停收費計劃，擴建部分被擱置，引發地方企業界與貨運業者不滿。

217公路擴建是唯一按計劃推進的項目

與上述兩個大型項目不同，OR-217新增匝道和輔助車道工程自2021年開工後進度順利，預計年底完工。

財政危機與政治阻力

州長蒂娜·科特克計劃於8月29日召集特別會期，以解決交通系統資金危機。由於先前未能通過包含數億美元大型建設資金的法案，數百名州交通部員工面臨裁員風險。共和黨議員則批評州政府加稅提案會加重居民負擔。

地方官員也質疑州交通廳（ODOT）管理不善，低估成本、決策透明度不足。波特蘭經濟學者科特賴特形容ODOT是“地獄廚房翻修工”，指其報價偏低但最終成本倍增。

專家指出，疫情後的通貨膨脹、施工材料短缺、勞動力成本上升及管理失誤是導致成本飆升的主要原因。雖然I-5擴建項目包含社會公平及社區重建願景，但其未來能否落實，取決於州議會是否願意補足巨額資金缺口。

如若進一步拖延，不僅會影響交通紓解與地震防護能力，還可能導致建設成本繼續攀升，讓俄勒岡州面臨“愈拖愈貴”的惡性循環。