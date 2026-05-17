俄勒岡乾旱警報再擴大 12縣進入緊急狀態

（本報綜述）俄勒岡州長蒂娜·科特克5月12日宣布，新增庫斯縣（Coos）、克拉馬斯縣（Klamath）和惠勒縣（Wheeler）進入乾旱緊急狀態。至此，俄勒岡已有12個縣被列入乾旱緊急狀態，約占全州三分之一。

根據州長辦公室公告，科特克依據第26-08號行政命令作出最新宣布，並要求州府機構優先向受影響縣提供協助。這也是俄勒岡今年第三次發布乾旱緊急聲明。

美國乾旱監測系統顯示，庫斯縣、克拉馬斯縣和惠勒縣目前均出現中度至嚴重乾旱，其中惠勒縣部分地區已達極端乾旱。州長辦公室表示，根據目前積雪、氣溫、降雨與供水情況預測，這些地區短期內乾旱狀況不太可能明顯改善。

截至4月28日，庫斯縣全境處於中度乾旱，過去12個月降雨量低於正常水平。克拉馬斯縣則面臨中度至嚴重乾旱，克拉馬斯盆地（Klamath）的雪水當量僅為正常值的4%，降雨量同樣偏低。

惠勒縣情況更嚴重。州長辦公室指出，該縣超過97%地區處於嚴重乾旱，其餘地區也屬中度乾旱。約翰戴盆地（John Day）的雪水當量僅為正常值的2%，顯示山區積雪嚴重不足。所謂雪水當量，是指積雪融化後能形成多少水，這對春夏河流、水庫和農業灌溉十分重要。

州府表示，乾旱可能對俄勒岡多個領域造成明顯影響，包括農業、休閒旅遊、飲用水供應、魚類與野生動物棲息地，以及依賴自然資源的產業。極端乾燥也可能縮短作物生長季，減少可用水量，並提高野火風險。

今年3月，科特克已先將貝克縣（Baker）、德舒特縣（Deschutes）和尤馬蒂拉縣（Umatilla）列入乾旱緊急狀態。4月，州府又新增克魯克縣（Crook）、格蘭特縣（Grant）、傑克遜縣（Jackson）、傑佛遜縣（Jefferson）、莫羅縣（Morrow）和瓦洛瓦縣（Wallowa）。隨著最新3縣加入，俄勒岡乾旱壓力正在從中部、南部和東部地區持續擴大。