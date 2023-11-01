俄勒岡中國理事會訪華團訪問天津

以慶祝締結友好十週年為契機

總結成績 展望未來

（本報記者俄廣才攝影報導）10月27日下午，俄勒冈 中国理事会友好访華团一行離開北京抵达俄勒岡友好州市關係的天津市，對其进行了为期三天的友好访问，受到了天津市政府外事办公室、天津友协、天津進出口商會等单位的热情接待。

天津市人大常委副主任殷向杰於當天下午會見訪華團一行，盛讚天津与俄勒岡州为中美民间外交的优秀典範，提议兩地市州人大與议会之間建立交流機制。指出2024年是天津 俄勒冈州締結友好市州关系10周年，將在拓展经贸、港口合作等方面进一步积极增進交流。州参议员德蒙布罗深表赞同，并表示将在返回俄州之后逐步落实。

訪華團一行参观了俄州州长蒂娜 科特克於2014年（时任俄勒冈州众议院议长）访问天津簽署締結友好關係期间种下的友谊树，並与天津市人大常委会副秘书长姚泉江等为友谊树培土浇水，祈福俄勒冈 天津友好州市关系如同這棵白臘樹般枝繁葉茂，永保長青。

左起：俄勒冈 中国理事会副主席应书琪、執行主席蓝进、天津市人大常委会副秘书长姚泉江、州参议员迈克尔 德蒙布罗為友誼樹澆水

訪問期間访華团一行與天津市政府外事办、商务局、文旅局、体育局、教育局、国贸易促进委员会天津分会、天津泰达集团TEDA、天津食品集团等機構官員舉行座談會，围绕着天津 俄勒冈友締結好關係近10周年为主题，总结成就、展望未来。

在參觀南开大学及南开大学附属中学時，還與同學們舉行座談會進行互動交流。

代表團團長德蒙布羅登（左二）與夫人凯瑟琳（右二）綺麗湖国家公园园长克雷格 阿克曼（左三）等在南開中學展覽館參觀周恩來上課教室舊址

訪華團成員在南開附中參觀時與該校師生們合影留念

第二排左起：俄勒冈州中国理事会秘書長张善博、執行主席蓝进、州参议员德蒙布罗，副主席应书琪等訪華團成員，與南开大学国际合作与交流处副处长罗景山（右二）及商学院师生代表舉行座談

天津電視台對代表團團長德蒙布羅、理事會執行主席藍進等成員進行了採訪，並在當地新聞聯播時段進行播出。

俄勒冈州中国理事会友好访华团在天津訪問時，受到了老朋友们的盛情款待。10月29日，天津進出口商會高級顧問李胜利同志親切会见俄勒岡 中國理事會訪華团，并舉行晚宴歡迎訪華團一行。他特別把天津的特色小吃都请上了餐桌，从天津麻花到煎饼果子，从耳朵眼炸糕到狗不理包子一應俱全。李主任為來賓們斟滿私藏的美酒，賓主頻頻舉杯、高潮迭起，就连喝不了中国白酒的参议员德蒙布羅也一同品尝。席間來賓們共商如何在明年適當時機，舉辦天津 俄州友好关系締結十週年的慶祝活動。

参议员德蒙布罗被天津人民的真情所感动，表示回美就推动议会提交2024年纪念结好十周年的議案。他在致答謝詞時指出，近年來天津市进出口商会和天津企业家始终与俄勒冈 中國理事会保持着密切的往来，商会对促进两地经贸合作做出了巨大的贡献。他期望通过兩地友谊的纽带进一步传播两国友好关系，把在中国的所见所闻分享给美国人民，让他们了解中国，为维护两国友好关系做出贡献。

俄州参议员迈克尔 德蒙布罗（左）與中国贸易促进委员会天津分会会长姜德志舉行會談

蓝进主席講話時表示，经历三年疫情，能与天津市进出口商会的好朋友再次相聚是一场意义非凡的活动。促进经贸人文交流，是俄勒冈 中国理事会代表团成员达成的共识，他希望今后两会加强沟通，积极搭建信息共享、资源互补、互利共赢的合作平台，共同为两国企业合作可持续发展而努力。

天津市外事办公室副主任黄春燕、外办美大处副处长穆鹏，天津市民族文化宫副主任陈鹏，市进出口商会专家委员会专家著名画家缪文杰，天津市红宝蕃茄制品有限公司董事长王福全，天津诚信环球节能环保科技有限公司董事长李新凯，市进出口商会秘书长温刚等新朋老友出席了天津市进出口商会舉辦的歡迎晚宴活动。 天津市进出口商会高级顾问李胜利舉行晚宴，歡迎俄勒岡中國理事會訪華團一行。州参议员德蒙布罗，天津市外事办公室副主任黄春燕，外事办公室美大处副处长穆鹏，俄勒冈州中国理事会執行主席蓝进、副主席应书琪、秘書長张善博等訪華團成員與各界新朋老友在晚宴上共同舉杯