俄勒岡中國理事會訪華團中國之行取得圓滿成功

簽署三項合作諒解備忘錄

組織與參加三個大型會議

（本報記者俄廣才攝影報導）在結束了對北京、天津、福建、蘇州等地為期十天的友好訪問之後，俄勒岡 中國理事會執行主席藍進率訪華團抵達中國之行的最後一站上海。

上海市對外友好協會會長陳靖親切會見了訪華團一行以及加利福尼亞州地方政府代表團成員，市友協副會長傅繼紅、市外事辦公室等相關負責人出席了活動。

上海市對外友好協會會長陳靖親切會見俄勒岡 中國理事會訪華團及加州地方政府代表團成員

11月5日上午，俄勒岡 中國理事會執行主席藍進應邀出席了由中國商務部與上海市政府主辦的“第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式”。

俄勒岡 中國理事會執行主席藍進出席第六屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式

自2018年以來，上海進博會已成功舉辦了五屆。中國國家主席習近平在向本屆進博會致信中指出，進博會依托中國大市場優勢，發揮國際采購、投資、促進人文交流、開放合作平台功能，對加快構建新發展格局和推動世界經濟發展作出了積極貢獻。

11月6日，藍進主席率領俄勒岡 中國理事會訪華團一行參觀了進博會美國農業部農產品展區、耐克中國總部展區、俄勒岡姊妹州市天津市展區、俄勒岡姊妹省州福建省展區，以及廣西省等多家優質企業展區。美國駐華大使伯恩斯，中國球星易建聯分別出席了美農業部和耐克兩展區的新聞發佈會。

左起：俄勒岡 中國理事會執行主席藍進、加州訪問團友好人士 Simmons Feng、上海市友協會長陳靖、副會長傅繼紅。圖為藍進主席在座談會上講話

左起：耐克中國事務副總裁佘段誌、俄勒岡州中國理事會藍進主席、副主席應書琪。圖為佘段誌向訪華團成員介紹耐克展區情況

左起：俄勒岡 中國理事會秘書長張善博，DFC五洲禦瓷董事長郭建洲，理事會主席藍進，Allway集團海外項目總監鄧川川，理事會副主席應書琪，火山口湖國家公園園長克雷格 阿克爾曼，理事會董事俄廣才在福建展區參觀時合影

通過參觀與考察，訪華團一行深切感受到各參展國為擴展經貿交流而探索新契機的熱烈氣氛，體會到習近平在致信所中提出的，“以中國新發展為世界提供新機遇；充分發揮推動高水平開放的平台作用，讓中國大市場成為世界共享的大市場；更好提供全球共享的國際公共產品服務，助力推動構建開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界”的大國精神。

在上海訪問期間，訪華團一行還應邀到東灘鳥類國家級自然保護區考察，了解東灘三十年來在環境、生物保護方面的工作成果。

在上海市水生野生動植物保護研究中心，團員們參觀了中華鱘、江豚等長江流域珍稀特有水生生物搶救保護與增殖放流項目，了解長江入海口區域對於維護長江水生生物多樣性的重要性，以及上海為保護珍稀瀕危物種所做的巨大努力。

訪華團還考察了農村生活污水處理站的工作流程，參觀了向全上海市供水規模超過50%的、中國目前最大的青草沙水庫，了解這一民生工程的重大意義，及上海在生態文明領域做出的踏實工作和建設成果，並希望與市友協攜手，加強中美間關於生態環保、可持續發展等領域的交流合作。

訪華團團長德蒙布羅參議員在接受媒體採訪時表示，氣候變化和可持續發展是我們此次訪華的主題。中國之行給我最大的感受是“中國在實現承諾”，為應對氣變所採取的措施“已經遙遙領先”。德蒙布羅說：“我要分享自己的親身體驗並把這些資訊傳播出去，傳播給我的同事們，而且同樣重要的是要傳播給美國的媒體，美國的媒體沒有足夠關注中國在改善環境方面的成就。”

俄勒岡 中國理事會執行主席藍進在接受採訪時表示，做為一個團結友善、通力協作的民間志願者組織，俄勒岡 中國理事會友好訪華團的中國之行取得了令人刮目相看的成績。

首先就是蘭蘇園與中國文旅部中外文化交流中心、俄勒岡火山口湖與福建武夷山國家公園、蘭蘇園與蘇州網師園三個合作諒解備忘錄的簽署；其次是“第三屆中國 俄勒岡氣候變化與可持續發展論壇”、“第五屆中美友城大會”、“第六屆中國國際進口博覽會”等三個大型會議的組織與參加；第三是“氣候智慧型農業”、“以竹代塑”、“海綿城市”三個新概念的學習；第四是民間基層交流的深化與夯實。

上海友協劉偉，俄勒岡 中國理事會秘書長张善博，Allway集團海外項目總監鄧川川，理事會執行主席藍進、副主席應書琪，火山湖國家公園園長克雷格 阿克爾曼參觀天津展區

訪華團所到之處均受到了各政府部門及組織熱情友好地歡迎。大家以誠相待、實事求是，努力開拓的新的領域，尋求新的契機。共同拓展中美在綠色發展與應對氣候變化，以及經貿、教育、旅遊等多個領域的友好交流和務實合作，以更好地為美中兩國以及世界人民謀福祉。