俄勒岡中國理事會舉辦成立二十週年慶祝會 中美兩國民間政要紛紛發信表示祝賀

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡中國理事會成立二十週年慶祝會，於9月29日在克拉克馬斯郡議員瑪莎·施拉德府上熱烈舉行。

州參議員、州教育委員會主席、俄勒岡中國理事會天津分會主席邁克爾·德蒙布羅，克拉克馬斯郡議員瑪莎·施拉德，前俄勒岡州上訴法院大法官雷克斯·阿姆斯特朗，俄勒岡州中國理事會副主席夏洛特·克莉斯滕森，及理事會董事、委員會成員，俄州各界友好人士等五十多位嘉賓出席。

俄勒岡州 Domaine Serene，King Estate，Willamette Valley Vineyard，Bamboo Sushi，CC Oregon Made，Creperie Le Bon Temps 等公司為慶祝會提供了友情贊助。

參議員邁克爾·德蒙布羅在慶祝會上致辭，他首先祝賀俄勒岡中國理事會成立二十年以來所取得的成就。

德蒙布羅說：「我非常榮幸擔任俄勒岡天津分會的主席，並於2023年帶領理事會友好訪華團訪問中國，大力推進俄州產品走向中國、落實青年教育互訪等項目。」

德蒙布羅指出，文化之間的交流、學生之間的交流，以及企業之間的合作是未來世界發展的關鍵，而這正是俄勒岡中國理事會的奮鬥目標。

郡議員瑪莎在講話時表達了她為在俄勒岡中國理事會服務感到自豪。她認為，通過民間交流來促進俄勒岡與中國之間積極的國家關係非常重要，她祝賀理事會在這些交流中發揮的主導作用。

俄勒岡中國理事會副主席夏洛特在發言時強調，過去二十年中，理事會在福建省和天津市與俄勒岡州友好省州關係的基礎上，促進俄勒岡與中國在多領域的民間友好交流。指出，理事會在推動地方政府、文化、教育機構和企業之間的合作中發揮了重要作用，並強調繼續開展中美兩國人民地方之間交流的重要性。

值此俄勒岡中國理事會成立二十週年之際，美國聯邦眾議員瓦爾·霍伊爾（Val Hoyle），天津市副市長張玲，福建省副省長王永禮，中國駐美大使謝峰，中國駐舊金山總領館總領事張建敏，中國人民對外友好協會，辽宁省人大民族侨务外事委员会，上海市人民對外友好協會會長陳靖等政要及政府機構發來賀信，向俄勒岡中國理事會成立二十週年表示熱烈祝賀。

聯邦眾議員瓦爾·霍伊爾在賀信中寫道，透過增進俄勒岡與中國之間的夥伴關係，該理事會不僅幫助俄勒岡擴大了與中國的貿易，並為俄勒岡州企業創造就業機會，同時也促進了豐富的文化交流，使我們的社區更加緊密地聯繫在一起。

「俄勒岡中國理事會成立二十週年，這是一個里程碑，反映了理事會對加強俄州與世界經濟和文化聯繫的持久的承諾。」瓦爾·霍伊爾說。

天津市副市長張玲在賀信中表示，多年以來，俄勒岡中國理事會深耕中美人民友好事業，為天津與俄勒岡州、乃至中國與俄勒岡州的友好交流與務實合作做出了傑出貢獻，惠及雙方人民。

張玲副市長認為，雙方締結友好關係十年以來一直保持著密切聯繫，在教育、文化和經貿等領域合作取得積極成效。

「我們願與貴會繼續攜手，為兩市州人民的共同福祉不斷奮鬥，為中美關係穩定、健康、持續發展作出積極貢獻。」張玲說。

福建省副省長王永禮受趙龍省長委託，代表福建省政府發來賀信向理事會表示熱烈祝賀。

王永禮副省長表示，二十年來，俄勒岡中國理事會以增進中美人民相互了解為已任，為兩省州高層互訪交流提供支持與協助，推動雙方在經貿、文化、教育、環保等領域開展富有成效的交流合作，為促進雙方共同發展、增進人民友誼發揮了重要作用。

謝峰大使在賀信中指出，二十年來，俄勒岡中國理事會致力於促進中美地方交流、增進兩國人民之間的友誼，取得了令人矚目的成果。理事會不僅為中國與俄勒岡州各領域的合作搭建橋樑，更有效地推進了俄勒岡州與福建、俄勒岡與天津持續深入地友好往來，為延續中美傳統友誼作出了積極貢獻。

張建敏總領事代表中國駐舊金山總領事館，向俄勒岡中國理事會成立二十週年致以熱烈祝賀！

張總領事在信中寫到：「向貴會為中美友好事業付出的不懈努力表示誠摯敬意！俄勒岡州中國理事會長期致力於促進中美兩國人民友誼，為中國與俄勒岡州的務實合作與友好交流做出了重要貢獻。 在貴會支持推動下，中國與俄州人員交往更加緊密，經貿、 人文 、教育等領域合作取得豐碩成果。」

遼寧省、上海市等在發來的賀信中表示，多年來 ，俄勒岡州中國理事會積極推動中美地方和民間交 往，助力俄勒岡州發展對華友好關係 ，搭建起俄勒岡州與中國地方務實合作的橋梁。

中國人民對外友好協會在發來的賀信中指出。今年是俄勒岡州與福建省結好四十週年、與天津市結好十週年。在貴會大力協調推動下，雙方舉辦了結好紀念活動，進一步加強了友好合作關係，展現出中美地方合作的巨大潛力。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進表示，二十年前五位俄勒岡有識人士創建了「俄勒岡州福建省州姐妹協會」，也就是現在俄勒岡中國理事會的前身。

二十年來理事會不斷發展壯大，形成獨特的組織機構。下設的四個分會均由州議會議員擔任主席，不分黨派，一心為俄勒岡州利益攸關者服務。理事會以全體志願者為基礎，以法律為依據，致力於促進中美民間交流，滾石上山，增信釋疑。為中美友好合作特別是在與俄州的兩個友好市省的關係上，推動人文、商業、教育、農業、旅遊、可持續性發展等方面的務實合作，得到了中美民間、官方的認可與贊揚。

藍進指出，在當前中美關係面臨嚴峻挑戰的形勢下，俄勒岡州中國理事會的民間交流模式更加體現出其獨特風格和政治智慧。全體理事團結協作、顧全大局、竭盡全力，無私的奉獻精神是理事會成功的前提。

「可以預測，俄勒岡州中國理事的未來二十年將會取得更大的成績，為中美這兩個世界最大的政治經濟體的合作共處、為世界和平作出新的貢獻！」藍進主席說。