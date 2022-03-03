俄勒岡中國理事會舉行慶祝春節午宴 中國駐美大使秦剛發信表示熱烈祝賀 代總領事潘慶江在線出席並發表講話 惠勒市長：高度重視活躍的經貿關係

俄勒岡中國理事會慶祝中國新年午宴，於2月26日在名港大酒樓熱烈舉行。

波特蘭市長泰德 惠勒（Ted Wheeler），俄州參議員Michael Dembrow，俄州眾議員David Smith，聯邦政府檢察官Craig Gabriel，綺麗湖國家公園總監Craig Ackerman，俄州高法法官Richard Davis，波特蘭市長辦公室主任Bobby Lee，耐克公共政策和社會關係首席執行官Jorge Casimiro，中華會館主席李汝堯，溫哥華華人協會副主席鄭麗影，蘭蘇園主任張瑞峰，美西北中國協會執行董事Jim Mockford，日本駐波特蘭總領事Masaki Shiga，韓國駐波特蘭榮譽領事Greg Caldwell；俄勒岡中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪、Charlotte Christensen及理事會理事五十餘人出席了慶祝午宴。

中國駐美國大使秦剛向俄勒岡中國理事會發來賀信，對俄勒岡中國理事會、執行主席藍進，及各界朋友長期以來為中國

俄勒岡州的合作和中美兩國人文交流所做出的努力表示衷心感謝。

秦剛大使在信中說：「展望未來，讓我們以新時代猛虎的勇氣和力量更加緊密地合作，把中國

俄勒岡州的友好關係推向新的高度。

中國駐舊金山總領館代總領事潘慶江在線出席會議，他在致辭時向出席慶祝午宴的各界嘉賓以及俄州人民致以誠摯的新年祝福。

潘總領事對俄勒岡中國理事會及僑界在促進俄州與中國友好關係深入發展方面所做出的貢獻給予了高度評價，期許在新的一年裡繼續推進多領域內的交流與合作，造福雙方人民。

波特蘭市長泰德 惠勒在講話時表示，俄勒岡人民與14億中國人民一起慶祝中國農曆新年這個重要的節日。

泰勒指出，目前，中國是俄勒岡州最大的出口市場，2021年出口額達93億美元，支持50,000多個高薪工作崗位。他說：「我們非常重視這些活躍的經貿關係，以及俄勒岡中國理事會為促進俄勒岡與中國之間在貿易、教育、文化和人文交流方面所起到的關鍵作用。

他表示，我的辦公室與俄勒岡中國理事會保持著長期而重要的關係，我祝願他們繼續取得成功。

俄勒岡中國理事會執行主席藍進在講話時指出，今年是尼克松總統訪華50週年紀念，目前中美關係又來到新的歷史關口，處在新一輪相互發現、認知和調適中，尋求新時代相處之道。

尼克松總統曾經說過，「我們必須承認美中現在和今後存在巨大分歧，但讓美中走到一起的是超越分歧的共同利益。」尼克松總統50年前劃時代外交行動是其務實外交的巔峰之作，兩國領導人留下的寶貴遺產對當今仍具有重要的現實意義。

藍進表示，2022年理事會工作主要

圍繞「氣候變化」和「文明對話」兩大主題。一是俄勒岡與中國在國家公園方面的合作，二是將世界非物質文化遺產中福建

天津獨特的文化藝術介紹給俄州朋友，另外還將在八月份舉辦中日韓「三國之舞」演出活動，屆時俄勒岡州中國理事會將給大家呈現一系列文藝盛宴。

俄勒岡中國理事會副主席應書琪在致答謝詞時說，衷心感謝各界嘉賓的光臨，感謝各界朋友對俄勒岡中國理事會的大力支持。希望我們在新的一年裡繼續團結合作，為推進新形勢下俄勒岡與中國在多領域裡的交流作出努力。

中華會館醒獅團在慶祝午宴上做了精彩的舞獅表演，知名歌手侯婷婷演唱了多首動聽的歌曲，贏得了與會嘉賓們的熱烈掌聲。

圖片說明：

6493–俄勒岡中國理事會副主席應書琪致答謝詞

6557–波特蘭市長泰德 惠勒在慶祝午宴上講話

6614–潘慶江總領事在線出席會議並發表講話

6665–波特蘭市長泰德 惠勒為醒獅表演採青

6759–參加慶祝午宴的部分嘉賓合影

6777–俄勒岡中國理事會執行主席藍進在慶祝午宴上講話

6811–知名歌手侯婷婷在慶祝午宴上演唱歌曲

0226–秦剛大使向俄勒岡中國理事會發來的賀信