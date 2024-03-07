俄勒岡中國理事會與天津進出口商會 在線舉行喜迎龍年歡慶新春團拜活動

（本報記者俄廣才攝影報導）俄勒岡中國理事會與天津市進出口商會，喜迎龍年歡慶新春團拜聯誼會，於2月23日在線舉行。

俄勒岡州中國理事會執行主席藍進、副主席應書琪，天津進出口商會名譽會長李勝利等出席了團拜聯誼會。

俄勒岡中國理事會於天津進出口商會在線舉行新春團拜會

李勝利首先向俄勒岡州中國理事會成員致以誠摯的龍年新春問候。李勝利指出，天津進出口商會與俄勒岡中國理事會友好關係淵源深厚，雙方人文交往和貿促活動密切深入，始終為保持和增進兩國地方和民間層面的友好合作發揮著積極的推動作用。

李勝利表示，希望在當前中美關係的關鍵時期，雙方共同攜手，進一步築牢天津和俄勒岡友好合作的民意基礎，開拓更多的合作渠道，為深化兩地之間人文交流和經貿往來做出積極貢獻。

“這是我們共同的感情與使命、義務與責任。”名譽會長李勝利說。

李勝利還預祝俄勒岡州中國理事會新一屆選舉圓滿成功，並邀請藍進主席在適當的時候率領代表團訪問天津，歡迎大家“常回家看看”。

藍進主席在講話時詳細介紹了俄勒岡中國理事會近期工作情況。表示，進出口商會與俄勒岡中國理事會雙方互訪頻繁、交往密切，在增進中美兩國民間互信、厚植友誼和促進商貿和文化交流等方面發揮了積極的作用，樹立了良好的典範。

藍進指出，2024年是中美建交關係45週年；俄勒岡與天津締結友好州市關係10週年；俄勒岡中國理事會成立20週年，同時也是俄勒岡建州165週年。歡迎天津進出口商會隨天津市政府代表團於今年訪問俄州，俄勒岡中國理事會願意繼續發揮“民間外交”的作用，積極推動俄勒岡與天津之間的經貿合作和人文交流。

俄勒岡中國理事會天津分會主任劉美茹，理事會秘書長張善博、董事俄廣才，天津市民族文化宮副主任陳鵬、天津港保稅區蕊鑫和平國際貿易有限公司經理楊帆，天津進出口商會秘書長溫剛等出席了團拜聯誼會並分別致詞，恭賀龍年新春佳節。

天津進出口商會是天津市最大規模的非營利性外貿進出口綜合服務平台，具有紮實的工作基礎和雄厚的資源實力。商會始終堅持以推動天津擴大對外開放、促進外向型經濟發展為已任，為積極營造平等、開放、互助、互利的進出口營商環境進行不懈地努力。

時任會長的李勝利先生曾率領大型天津商貿代表團訪問俄勒岡州，為推進兩地經貿往來及文化交流做出了積極貢獻。多年來，俄勒岡代表團每次訪問天津，李勝利先生都會親自熱情接待及妥善安排，讓代表團成員們有一種非常親切的、回家的感覺。

兩地的老朋友們於新春佳節期間線上相聚、暢敘友情、共話發展，夯實雙方未來持續合作、深入發展友好關係的堅實基礎。

2023年10月，俄勒岡中國理事會訪華團抵達天津，天津進出口商會名譽會長李勝利先生（後排中）舉行晚宴，熱情歡迎代表團一行